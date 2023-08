La Comisión de Presupuesto de Diputados buscará emitir dictamen al proyecto de ley de blanqueo

El proyecto comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados.

El proyecto de blanqueo

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirá este martes por la tarde para emitir dictamen sobre el proyecto de ley de blanqueo, denominado Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado, que permitirá a los contribuyentes regularizar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los activos no declarados con el pago de una alícuota.La intención del oficialismo es firmar los dictámenes -por la mayoría y por la minoría, en base a las previsiones existentes- para que la iniciativa se encuentre habilitada para ser debatida en una sesión que el FDT buscará realizar en la segunda quincena de septiembre.La Comisión de Presupuesto, que conduce Carlos Heller, fue citada para las 18, tras la reunión informativa que mantuvo el jueves pasado en la que expusieron los titulares de la AFIP, Carlos Castagneto, y de la Aduana, Guillermo Michel.El oficialismo tiene garantizado el dictamen de mayoría ya que cuenta con al menos 24 firmas y confía en sumar el respaldo de los legisladores del bloque Provincias Unidas y el Interbloque Federal.Juntos por el Cambio, por su parte, presentará un dictamen de minoría, con la firma de los 23 miembros con los que cuenta en la comisión.El proyecto estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.Transcurridos los cuatro meses, los bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 10 ciento; luego de esa fecha pagarán un 20 por ciento hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días.La iniciativa del Palacio de Hacienda surge luego del acuerdo firmado en diciembre entre la Argentina y Estados Unidos, que establece un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a ambos países acceder a información cruzada sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros, con el objetivo explícito de combatir la evasión fiscal.Se establecerá un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera, y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50.000.Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.También establece que se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al 10%, entre otras cuestiones.