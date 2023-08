La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA homenajeó a Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto protagonizó el homenaje. Foto: Florencia Downes

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, destacó este lunes el trabajo "sin odio" pero "firme en la Memoria, la Verdad y la Justicia" de esa asociación, durante un homenaje realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el 25º aniversario de la creación del Archivo Biográfico Familiar (ABF).en el auditorio de la sede universitaria ubicada en Santiago del Estero 1029 de esta capital.La titular de Abuelas recordó que en el inicio del organismoRespecto a la tarea de Abuelas en la búsqueda de sus nietos aseguró:La referente de Abuelas llamó, entre aplausos del público, a "levantar al país" para llegar "al lugar que querían los 30 mil desaparecidos".El acto comenzó cerca de las 17.30 yy ponderó que "esto le da sentido a la tarea que hacemos todos los días y le va a dar sentido para defender la educación pública".y confió: "Yo recibí una parte de mi archivo el día que conocí mi identidad".Respecto al aporte del ABF, sostuvo: "Con el tumulto que significaba encontrarse con una verdad así, el resultado del ADN, y las pocas fotos que había mías de chiquita con mamá y papá, me hicieron dar cuenta de que lo que me estaban diciendo era cierto".", subrayó la nieta restituida.La comunidad académica y las organizaciones de derechos humanos llevaron a cabo la ceremonia para conmemorar los 25 años de la creación del ABF y "reivindicar esa herramienta de reconstrucción de la identidad individual y colectiva", se detalló en el comunicado de convocatoria al evento.En 1998, la Facultad de Ciencias Sociales y las Abuelas de Plaza de Mayo dieron inicio al proyecto "Reconstrucción de la Identidad de desaparecidos, Archivo Biográfico Familiar Abuelas de Plaza de Mayo".La iniciativa nació de la necesidad de nietas ya restituidas y hermanas que querían conocer sobre la historia de vida de sus madres y padres desaparecidos."Les preocupaba encontrar el modo de relatar en el futuro quiénes fueron sus padres a nietos restituidos, cuando ya no quedasen familiares directos", especificaron.y poder otorgar la dimensión social al resultado genético entregado a cada nieto y nieta encontrada"., para contribuir a la reconstrucción histórica del derecho a la identidad, teniendo como destinatario principal los nietos encontrados.Durante estos 25 años de existencia se han entregado un total de 108 archivos a nietos, hermanos y familiares."Hoy el Archivo Biográfico constituye una área de Abuelas y continúa trabajando en la reconstrucción de identidades junto a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales", completaron.