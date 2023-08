Violencia contra la población travesti, trans y no binaria: "Cifras alarmantes" en CABA

Una de las marchas para pedir justicia por un travesticidio.

El Congreso iluminado contra el travesticidio.

Un informe sobre las condiciones de vida de las personas travestis, trans y no binarias en la Ciudad de Buenos Aires reveló que, a once años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, existe una "tendencia favorable" respecto de las políticas públicas de salud y educación, peroLos resultados de la investigación denominadafueron difundidos en una actividad desarrollada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña sobre el trabajo realizado por el, junto con eldurante 2022.El informe muestra las condiciones de vida de las personas travestis, trans y no binarias en la Ciudad y el impacto de las políticas públicas en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la población transgénero, transexual, travesti y no binaria en el distrito.Transcurridos once años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la investigación tiene como referencia los resultados obtenidos en un informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentina en 2005; así como los documentos, del 2016 y, del 2017.En materia de políticas educativas, el informe destacó. En 2016, lo hacía el 39,4% y en 2022 el 56,3%", se precisó en el estudio.Respecto de la salud,, detallaron.Los datos no son positivos, en tanto, en cuando a las políticas de trabajo y alternativas para la generación de ingresos ya quesostuvo el estudio, y mostró queOtras de las áreas relevadas fue la de vivienda, donde se indica quese indicó, mientras quePor último, se remarcó que, se reportó.En cuanto a la violencia policial dirigida hacia las mujeres trans y travestis, se agregó queEl panel de expositoras en la Legislatura estuvo a cargo de la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad,; la secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del organismo,; la docente de Metodología de la Investigación y de Desarrollo Social de las Comunidades,, y la antropóloga, concluyó Millán.