Realizaron 61 operativos en Argentina y 89 en otros 7 países para desbaratar redes de abuso infantil

En el país hay 12 personas detenidas y se secuestraron más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico.

Dónde se hicieron los operativos

Además de Argentina se realizaron operativos en Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

Un trabajo en conjunto

Un total de 61 allanamientos conjuntos y coordinados en 16 provincias de Argentina y 89 a nivel internacional en siete países, se llevaron a cabo en el marco de lainformaron este lunes desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense y el MPF de la Ciudad de Buenos Aires.Ambos organismos señalaron que, y queLa investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones y Río Negro.Además Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego y siete países:, indicaron.En Chile se detuvieron a 5 personas, en Ecuador a 1 y se aguardaban aún los resultados de los demás países intervinientes.En la provincia de Buenos Aires, los operativos abarcaron 14 objetivos y fueron coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de la Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges.En estos operativos se secuestraron 8 notebooks, 7 PCs, 6 tablets, 40 celulares, 3 dispositivos electrónicos, más de 50 dispositivos de almacenamiento, consolas de videojuegos, 5 armas de fuego, municiones y 10 elementos no digitales.Además, en tres domicilios de la provincia de Buenos Aires fueron asistidos un total de 10 niños y niñas convivientes.La Operación Internacional Aliados surge como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de ese país y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.En CABA,