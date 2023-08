Juan Manuel Cerúndolo luchó para un triunfo enorme y Cachín quedó eliminado

Juan Manuel Cerúndolo, actual 93 del ranking, en segunda ronda jugará ante el español Alejandro Davidovich Fokina.

Principales partidos del martes

El tenista argentino, quien había perdido los dos primeros sets ante el bielorruso, luchó para revertir el resultado y se quedó con un gran triunfo en su presentación en la primera ronda del US Open, mientras queCerúndolo, número 93 del ranking ATP,, que le demandaron 3 horas y 8 minutos de juego. El próximo rival del más joven de los hermanos Cerúndolo será el español Alejandro Davidovich Fokina, quien venció al estadounidense Marcos Girón por 6-4, 6-4 y 6-2.Por su parte,, en dos horas, siete minutos, y se despidió en la primera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada., ganador este año de su único título en el circuito (Gstaad, Suiza), no pudo repetir su actuación de 2022 cuando debutó en Flushing Meadows con una campaña hasta la tercera ronda. De momento, ese antecedente se mantiene como su mejor actuación por torneos grandes, ya que sus únicas experiencias en Australia y Wimbledon también acabaron en el debut y en Roland Garros cayó en segunda vuelta en sus dos antecedentes.El US Open, que tiene comoy principal amenaza al máximo ganador de Grand Slam, el serbio Novak Djokovic, se disputa este año con nueve tenistas argentinos en los cuadros individuales masculino y femenino.En la jornada de este lunes también está programada la presentación dePor su parte, Djokovic se estrenaba esta noche en el estadio central Arthur Ashe frente al francés Alexandre Muller en un partido que, de ganar, le permitirá recuperar el primer puesto del ranking ATP en la próxima actualización dentro de dos semanas.Segundo turno nocturno: Carlos Alcaraz (1, España)-Dominik Koepfer (Alemania).Tercer turno diurno: Facundo Díaz Acosta (Argentina)-John Isner (Estados Unidos).Tercer turno diurno: Tomás Etcheverry (30, Argentina)-Otto Virtanen (Finlandia).Cuarto turno diurno: Nadia Podoroska (Argentina)-Zhen Qinwen (23, China).Primer turno diurno (12:00): Diego Schwartzman (Argentina)-Arthur Rinderknech (Francia).Segundo turno diurno: Sebastián Báez (Argentina)-Borna Coric (27, Croacia).Cuarto turno diurno: Guido Pella (Argentina)-Lloyd Harris (Sudáfrica).