Espionaje ilegal: apelan el fallo que sobreseyó a la cúpula del Servicio Penitenciario

Para el juez, la excusa para el espionaje fue controlar a un narcotraficante preso en el penal de Ezeiza. /Foto: prensa.

El argumento del juez

Emiliano Blanco, ex titular del Servicio Penitenciario Federal, beneficiado por el fallo.

La apelación del fiscal

La causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal aserá revisada por la Cámara Federal porteña, luego de que los acusadores apelaran el fallo que sobreseyó a quienes integraran la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF).Entre las apelaciones al fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi se encuentran las de varias querellas y también la delque, además, dejaría fuera de análisis un cúmulo de pruebas fundamentales para el proceso que no tuvieron que ver con los testimonios anulados por el magistrado."En mi opinión, el sustento fáctico de las nulidades ordenadas es conjetural por el momento, y la valoración producida omite considerar que las principales evidencias de cargo habidas en contra de las personas sobreseídas no surge de las declaraciones testimoniales de Claudio y Noelia Segura, sino del resultado de actos procesales previos y diversos. De allí que, la decisión de invalidar esas audiencias y los actos subsiguientes resulta prematura", sostuvo el fiscal en la apelación que presentó la semana pasada.En su fallo, el juez Martínez de Giorgiy las atribuyó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, a su entender, actuó con "beneplácito" del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el primero que estuvo a cargo del caso.Los beneficiados por aquel fallo fueron el extitular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri,; el extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal,, y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.El incidente que devino en los sobreseimientos se formó a partir de una presentación de la defensa del exasesor de los SPF, Fernando Carra, a cargo del abogado Fernando Herrera.De acuerdo al fallo de Martínez de Girogi,que fueron preparados o guionados para endilgar la responsabilidad por el espionaje ilegal a miembros del SPF cuandoPara el magistrado,que permitió espiar también a empresarios y dirigentes políticos presos.En la resolución de Martínez de Giorgi, se señaló quey el que autorizó la intervención del teléfono del pabellón en el que estaba detenido: fue el juez quien puso la transcripción de las escuchas en manos de la AFI, que debía limitarse a las conversaciones de Segovia y terminó escuchando a los políticos presos.Al apelar ese fallo, el fiscal Picardi remarcó que, por acciones de inteligencia ilegal producidas en torno a la vida privada de personas públicas alojadas en establecimientos carcelarios, no se fundan en el contenido de las audiencias testimoniales de Claudio Gabriel Segura y Noelia Roxana Segura"."Antes bien: son hipótesis delictivas delineadas a partir de evidencias incorporadas al caso con anterioridad a sus comparecencias, y cuyo progreso no depende exclusivamente de dichas declaraciones. Recuérdese que este segmento particular del caso, caracterizado por las cualidades de sus víctimas y el desarrollo de inteligencia penitenciaria prohibida, se enmarca dentro de una estructura más amplia de acciones ilegales, perpetradas en perjuicio de múltiples personas públicas", afirmó el fiscal."En otras palabras,, y a través de cuyo recorrido se obtuvieron evidencias cada vez más específicas. En efecto, los primeros indicios de aquellas maniobras surgieron de elementos habidos en el teléfono celular Samsung S7 de Leandro César Araque, miembro de la Policía de la Ciudad, trasladado a la AFI", reseñó Picardi.El fiscal también recordó que en los dispositivos secuestrados en la causa se encontraron cuadros de doble entrada en los que, los expedientes en cuyo marco se hallaban detenidas, una columna con 'observaciones', una columna entera pintada con colores estilo 'semáforo' y el nombre de personas 'responsables', que alude a funcionarios en particular del SPF".También se halló "una planilla con registros de aspectos de la vida privada de los internos, referentes a miembros de sus 'entornos primarios' y 'entornos secundarios'. En la primera agrupación se incluyeron informaciones sobre sus amistades y personas allegadas dentro del establecimiento carcelario, su familia, amigos, visitas y abogados. En la segunda agrupación, se referenciaron datos sobre sus activos (cuentas bancarias, dinero en efectivo, etc), empresas, socios y datos históricos sobre actividades, contactos y otras causas".