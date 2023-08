Bebel Gilberto: "Este disco es una carta de amor a mi padre"

Bebel GIlberto nació en Nueva York, en 1966. (Foto Prensa)

Con una trayectoria musical que prácticamente redondea las cuatro décadas,, acaba de lanzar un disco en el que por primera vez abordaSe trata de "João", una producción que, entre otros, y a la que la intérprete define como "un presente, una carta de amor" hacia su padre."Yo ya venía hablando con él sobre esto porque tenía que. Finalmente, la Justicia me dio los derechos y cuando él murió me sentí en la obligación de hacer un disco para él. Es un presente, una carta de amor para él", dijo la artista en diálogo con Télam.La placa, cuya portada consiste en una vieja foto en la que se puede ver a un joven João recibiendo un tierno beso de su pequeña hija,, quien desde sus primeros pasos artísticos en la segunda mitad de los `80, optó por tomar distancia de la tradición musical familiar., la intérprete se radicó durante cerca de 30 años en Nueva York y, desde allí, exploró sonoridades que evitaron el purismo que literalmente militaba su padre, a partir del cruce con la música electrónica y la llamada World Music., comentó en alguna ocasión al referirse a su herencia musical.Por ese motivo, "João" no solo la pone frente a frente por primera vez con la obra de, sino que también la ubica en el sendero de la bossa nova más genuina que siempre intentó eludir.Minutos antes de partir hacia Nueva York para iniciar, junto una formación de guitarra, batería y programaciones, Bebel Gilberto conversó desde su casa de Río de Janeiro con Télam.-Empecé a escuchar estas canciones que me encantan y eso me ayudó a entender la obra de papá, a captar lo que decía, porque muchas veces yo no comprendía la letras. No tenía la autoridad necesaria para entenderlas, pero ahora que estoy más adulta y papá ya no está, las comprendí mejor. Ahora tienen otra dimensión para mí.-¡Muy difícil! Porque papá no era una persona muy fácil. Era un poco exigente, entonces siempre me sentía un poco nerviosa, un poco presionada respecto a mi arte frente a él.-Traté de hacer un trabajo menos emocional y más racional, por eso decía que las comprendí mejor ahora. Pero al entenderlas más, también pienso que emocionalmente me acercaron más a él.-Yo diría que tomé el alma de esas canciones porque cuando papá las cantó, es como si las hubiese reinventado y, por más que yo tenga una gran influencia de papá, yo también tuve mi forma de reinventarlas. Pienso que esa reinterpretación me ayudó mucho.-"Valsa" es una canción de cuna que papá escribió para mí. Incluso, el título original era "Isabel Bebel (Como São Lindos os Yogues)" aunque salió como "Valsa". ¡Es linda! ¡No podía dejar de cantarla! Y es bueno para mí cantarla. Y respecto a "Você e Eu", papá lo hizo así en el original y estaba muy cerca de ese tema de Jobim. Yo solo copié lo que él hizo ¡Es muy bueno que hayas notado esa cercanía!-Definitivamente "É Preciso Perdoar" porque es una canción que escuché mucho cuando era niña y me dio una gran inspiración para hacer este nuevo trabajo.-Yo siempre intento evitar el término bossa nova. Pienso que es un rótulo y yo estoy muy vieja para continuar bebiendo del agua de la bossa nova. Papá hacía una música que no era solo bossa nova, porque la bossa nova es una actitud, una forma de pensar que no siempre es bossa nova. Lo digo con todo respeto por la bossa nova. Entonces yo pienso que la música de papá es la música de papá, así como mi música es mi música. Para mí esto no es bossa nova, es la música de mi papá que yo revisité nuevamente.-Es impresionante. Tiene una magia especial que no consigo explicar, pero es muy interesante lo que pasa en el mundo con nuestro música. Tiene un verso, un abrazo, algo especial que no sé qué es pero a todas las personas les gusta. Creo que también debe tener algo que ver el sonido de la lengua, que tiene una cadencia especial.-Sí, en noviembre regreso de esta gira, descanso, y en enero retomo los conciertos en Brasil y Sudamérica, incluida la Argentina. Tengo un gran amigo, el talentosísimo Didí Gutman, que fue parte de mi banda durante diez años. Conocí a la Argentina mejor a través de él, pero mi primer encuentro con Argentina fue con la música de Piazzolla. Y también tengo otro gran amigo, Roberto Novo, que es el peluquero que trabaja con Grace Jones y otras estrellas en Nueva York. Cuando nos encontramos, hablamos en portuñol y comemos asado.-Si no fuese hija de papá, acabaría siendo su fan porque me encanta su música. Tengo mucho respeto y mucho celo por su música. Tengo que hacer lo mejor que pueda para resguardarla y eso ahora está mis manos.