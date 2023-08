Gago analiza la inclusión de Almendra y Quintero para la revancha con Boca

Foto Camila Godoy.

Quintero y Almendra.

El entrenador de Racing Club, Fernando Gago, evalúa la inclusión del colombiano Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra como titulares en la revancha del próximo miércoles ante Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.Ambos futbolistas ingresaron en el choque de ida ante el "Xeneize" en el segundo tiempo del partido jugado el miércoles pasado en el estadio Alberto José Armando y que terminó igualado sin goles.En la Bombonera, Quintero ingresó por Gabriel Hauche, en tanto que Almendra lo hizo por Nicolás Oroz, a los 17 y 30 minutos de la segunda etapa, respectivamente.Además,con el objetivo de ir ganando ritmo de juego. Juanfer Quintero se destacó con un gol y una asistencia.Con miras a la revancha ante el "Xeneize" Almendra podría integrar el mediocampo, zona en la que el único jugador que tiene fijo su lugar es Aníbal Moreno como volante central.Además de Almendra, los otros jugadores que pelean para integrar la zona media del campo "académico" son Nicolás Oroz y Jonathan Gómez, quienes fueron titulares en el choque de ida copero y vienen de tener rendimientos destacados.A estos futbolistas se les suma Juan Ignacio Nardoni, quien se recuperó de un desgarro sufrido el pasado 3 de agosto en la derrota por 4 a 1 ante Atlético Nacional por la ida de los octavos de final.Si bien Nardoni siempre fue considerado titular por el entrenador Fernando Gago, le falta ritmo de juego (se perdió la vuelta ante los colombianos, la ida frente a Boca y los dos primeros juegos del torneo local), aunque el DT "académico" sabe de la importancia del exjugador de Unión de Santa Fe en la zona media para la recuperación de la pelota y la generación de fútbol.quien volvió el sábado pasado ante Tigre tras haberse lesionado el 6 de noviembre de 2022 durante la final en que Racing venció 2-1 a Boca, por el Trofeo de Campeones.Miranda, quien dejó atrás una rotura del ligamento cruzado anterior asociado a lesión de menisco interno de la rodilla izquierda, a pesar de haber vuelto al primer equipo no será tenido en cuenta para integrar el once titular ante Boca."Juanfer" Quintero, por su parte, tiene chances de ingresar en lugar de Gabriel "Demonio" Hauche en la zona ofensiva, tal como lo hizo en La Boca la semana pasada.Además,Martínez, de 30 años, se lesionó en la vuelta ante Atlético Nacional de Colombia, en el que la Academia remontó la derrota 4 a 2 sufrida en la ida al imponerse con una goleada por 3 a 0 con un tanto suyo.El atacante "cafetero" se perdió el choque de ida ante Boca Juniors, partido en el que fue reemplazado por Maximiliano Romero, de flojo rendimiento.En caso que Martínez no llegue en correctas condiciones físicas su lugar podría ser ocupado nuevamente por Romero (resistido por los hinchas) o Gabriel Hauche, quien pasaría a jugar como centrodelantero, posición en la que jugó en varios encuentros.En la zona defensiva, el único cambio sería el ingreso del uruguayo Gastón Martirena por Tomás Rubio en el lateral derecho.cuando cayó ante Sporting Cristal, posterior campeón del torneo.En caso que Racing acceda a la próxima fase se enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras de Brasil (4) y Deportivo Pereira de Colombia (0), equipos que volverán a cruzarse en la revancha este miércoles en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo.