Bodart: "Recibo amenazas con imágenes de Falcon verde y Videla"

Bodart, radicó dos denuncias ante la Justicia, una por amenazas y otra por apología del crimen / Foto: Archivo.

"La imagen del Falcon remite en forma directa a los secuestros, desapariciones y asesinatos" Alejandro Bodart, MST-Frente de Izquierda Unidad

Para Bodart el posteo se trata de un mensaje intimidante que "constituye una reivindicación apologética".

Bodart denunció a un usuario que le envió la imagen de un Ford Falcon color verde, con un militar al volante.

Apología del crímen

Bodart aseguró que se presentó ante la Justica para "pararles la mano" y "para que se investigue a fondo”

El dirigente del MST-Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Bodart, radicó dos denuncias ante la justicia,, tras haber recibido mensajes intimidatorios y reivindicatorios de la última dictadura cívico-militar en sus redes sociales."Con la derecha envalentonada y los discursos de odio de Javier Milei y Patricia Bullrich en favor de un ajuste salvaje, he recibido amenazas con imágenes de un Falcon verde y de Jorge Rafael Videla", expuso en un comunicado.Las denuncias, a las que tuvo acceso Télam, recayeron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, Fiscalía 42, y en la Fiscalía Este de la Ciudad.En una de ellas, Bodart se presentó como querellante por el delito de amenazas tras haber recibido en su cuenta de Facebook mensajes intimidatorios por parte del usuario Luis Héctor Ríos"La imagen del Falcon remite en forma directa a los secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos bajo el terrorismo de Estado, uno de cuyos blancos preferidos fue precisamente la militancia de izquierda que se buscó acallar y aniquilar", expresó Bodart en la denuncia.Consideró "evidente quealienta este tipo de agresiones en forma creciente"."A su vez -señaló- tienen el evidente propósito de amedrentar mi actividad política cotidiana por ser una figura pública, diputado (mc) y candidato de la izquierda, en mi carácter de secretario general del MST en el Frente de Izquierda Unidad".En la segunda denuncia, el dirigente de izquierda solicitó que se investigue la posible comisión de apología del crimen después de haber recibido un mensaje el 21 de agosto pasado en la misma red social por parte de un usuario llamado Jorge Cantos, ", junto al genocida Emilio Eduardo Massera y otros militares".En el mensaje enviado a Bodart se puede leer: “Todos lo critican pero cuando este Sr. fue presidente, no había piqueteros cortando calles, no se mantenía a vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros y había menos pobres. Había orden, ¿es así o no es así, gente?”.Para el denunciante, el mensaje además se ser intimidante, "de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y fuera uno de los máximos jefes del genocidio perpetrado".El dirigente político recordó que al momento de su muerte, "Videla(383 víctimas), con siete causas elevadas a juicio oral y otras 13 en etapa de instrucción (1.256 víctimas)".En el comunicado, Bodart especificó que no es la primera vez que recibe amenazas, explicó que inició las causas judiciales para "pararles la mano" y "para que se investigue a fondo”.