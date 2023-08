Las medidas de Massa "ponen en valor" a asalariados y sector productivo, destacó Letcher

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina. Foto: Víctor Carreira

Javier Milei impulsa la dolarización como eje central de sus propuestas económicas: "el proyecto para dolarizar la economía ya lo tenemos armado" y "es recontra fácil dolarizar Argentina". En este informe de CEPA analizamos su viabilidad.https://t.co/J5TjcImX1Z pic.twitter.com/ETseGOAeqa — Hernán Letcher (@hernanletcher) August 27, 2023

Los cuatro ejes del paquete, según Letcher

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, destacó este lunes que el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa,Además subrayó queLetcher desestimó las críticas a las medidas anunciadas al señalar que provienen de grupos "interesados" en "fomentar nuevamente un salto en los precios"., el titular del CEPA sostuvo quey que si bien "no resuelven el sí mismas la distribución del ingreso" consideró que esa cuestión "en todo caso, será tema de discusión para el futuro gobierno".De las medidas se pueden rescatar cuatro ejes, destacándose, continuó, "confronta con las miradas de Bullrich y Milei de ajuste y retroceso del salario" yseñaló que "también confronta en buena medida con lo sugerido por el FMI, que planteó que no haya aumentos salariales para el sector público ni se haga política fiscal"., Letcher ponderó que las medidas "atraviesan prácticamente a todos los sectores", entre los que mencionó a "trabajadores del sector público, privados registrados y no registrados, de casas particulares, monotributistas, pymes, jubilados y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar".Por último,"Cuando escucho esos planteos, sospecho que son interesados, que pretenden fomentar nuevamente un salto en los precios", finalizó.