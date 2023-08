Día clave para los juicios contra Trump en EEUU. Foto: AFP

La fecha del que puede ser uno de los juicios más trascendentales de la historia de Estados Unidos se conocerá este lunes, cuando una jueza federal fije el calendario para la vista judicial en Washington DCPocos días después del episodio inédito de la foto policial del expresidente tomada en una prisión de Georgia, en el sureste del país, como consecuencia de su cuarta acusación penal, la suerte del favorito de las primarias republicanas dependerá en parte de la jueza de la Corte de Distrito, Tanya Chutkan.sobre la fecha para un juicio en la investigación federal sobre el supuesto intento de Trump de evitar que el presidente demócrata Joe Biden asumiera el cargo, según informó la cadena CNN.En la audiencia, prevista para las 10 (las 11 en la Argentina) en un tribunal federal de la capital,, dos semanas antes de la primera gran prueba de Trump en la carrera de las primarias del año próximo, que comienzan ese mes en el estado de Iowa, en el centro del país., citado por la agencia de noticias AFP.El equipo del expresidente pidió mucho más tiempo y propuso como fecha abril de 2026, mucho después de las presidenciales de noviembre de 2024, en las que el magnate inmobiliario busca volver a la Casa Blanca."El interés público está en un proceso justo y equitativo, y no en una sentencia apresurada", argumentaron en virtud de la cantidad de documentos por examinar.La decisión de la jueza federal sobreLa mayoría de los expertos en cuestiones judiciales consideran el plazo de dos años y medio reclamado por la defensa como exagerado y estiman que se establecerá un plazo más acorde a los deseos de la Fiscalía."Sin duda es una provocación hacia la señora Chutkan. Ella tiene ante sí una propuesta seria y una propuesta estúpida","Creo que querrá mostrar moderación y no dejar lugar al argumento de que el juicio sería precipitado",Además,lo que puede hacer que la magistrada fije una fecha del proceso más cercana.En otra causa que se instruye en Miami, Florida,por haberse llevado documentos oficiales de la Casa Blanca al dejar la presidencia.En marzo,, de modo de no perjudicar su candidatura en 2016.Las fechas de los juicios en Nueva York y en Florida fueron fijadas para marzo y mayo de 2024, respectivamente.En el de Georgia,, en las que fue derrotado por Biden.