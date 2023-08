Massa focalizará la campaña con recorridas por las provincias y el lazo con gobernadores

Desde el equipo del ministro de Economía hicieron hincapié en la necesidad de continuar por la senda de la gestión / Foto: Alfredo Ponce

Para esta nueva etapa de la campaña, Massa pondrá el foco en recorrer el país y asegurar la adherencia y el compromiso de los gobernadores

En el marco de su visita a Brasil, Sergio Massa mantiene un encuentro con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva / Foto: Prensa

El Gobierno prepara para las próximas semanas un relanzamiento de la campaña para las elecciones de octubre, con el foco puesto en el dispositivo del interior y el vínculo con gobernadores y sectores del peronismo no oficialista.Así lo punteaba el ministro de Economía y candidato presidencial de(UxP),, en el viaje a Brasil, en el marco del cual se reunirá este lunes con el presidente de ese país,, y su par de Economía,Según se comentaba en la comitiva oficial, la nueva campaña de UxP tendrá una impronta diferente a la de las PASO porque "es otra etapa".Desde el equipo del ministro de Economía hicieron hincapié en la necesidad de continuar por la senda de la gestión y, a la par, trabajar sin descanso para persuadir a los votantes.El candidato presidencial continuará de esta manera en los próximos dos meses con la hiperactividad que lo caracteriza y estará al frente de la campaña.En el Gobierno sostienen que las chances de ganar las elecciones están "intactas", y aguardan atentos la difusión de los resultados que arroje el escrutinio definitivo de lasdel 13 de agosto pasado.En estos días dialogó con los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y con el electo de Tucumán y actual vice de ese distrito, Osvaldo Jaldo.El próximo jueves se espera una visita de Massa a Entre Ríos para entrevistarse con el gobernadorde acuerdo a lo adelantado por fuentes oficiales.Para alcanzar la victoria en los comicios de octubre será clave tener aceitado el dispositivo electoral en todas las provincias, algo necesario para mejorar la performance de agosto y revertir algunos de los resultados que se revelaron adversos.En la comitiva oficial que viajó a Brasil se comentaba que de los puntos obtenidos por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es decir que pueden elegir a otra fuerza en octubre.También creen en UxP que entre el vasto universo de ciudadanos que no acudieron a votar hay un gran porcentaje de personas que en 2019 votaron al oficialismo pero ahora están "desencantados".Massa arribó a última hora del domingo a la capital de Brasil, como cabeza de una comitiva que incluye a los secretarios de Energía, Flavia Royon; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Industria, José Ignacio de Mendiguren; además del presidente de Enarsa, Agustín Gerez, y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri.También la conforman el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; el diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés; y sus pares del Interbloque Federal, Natalia De La Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez, un espacio de dirigentes referenciados en el peronismo no oficialista que respaldan la candidatura de Juan Schiaretti.Ambos representantes ocupan "roles institucionales" por los cuales se sumaron al viaje: De La Sota como secretaria del Grupo de Amistad con Brasil y Rodríguez como vocal de la Comisión de Finanzas en la cámara baja.Más allá de la formalidad institucional, algunos voceros indicaron que los legisladores "están de acuerdo" con el reciente llamamiento de Massa a un gobierno dey que, en un eventual balotaje, tomarían una postura definida.La visita a Brasil se da luego de haberse conocido ayer un paquete de medidas que buscan morigerar lossobre el poder adquisitivo de la población y sobre los niveles de actividad económica.