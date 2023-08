Repercusiones positivas a las medidas económicas anunciadas por Massa

Foto: Nacho Corbalán.

"Me preocupa el endeudamiento de las familias, que venían tomando crédito porque tapan todos los agujeros, ya que queda larguísimo el mes" Daniel Arroyo

Sergio Massa / Foto: Redes Sociales.

"Lo ideal sería que nadie de a pie estuviera debajo de la canasta familiar total. Frente a esta realidad el Gobierno hace lo que puede" Omar Plaini

"Ya estaba anunciado un bono de $20 mil para haberes mínimos y, ante esta situación que se dio, tomaron la decisión de dar $10 mil más que abarcan los meses de septiembre, octubre y noviembre" Mirta Tundis

El paquete de medidas económicas anunciado por el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria,, destinado a mejorar el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, generó el respaldo del titular del gremio de los Canillitas,, del diputado del Frente de Todos,y de la especialista en temas previsionales,, entre otros dirigentes.ante el aumento del precio de los alimentos.Para el exministro de Desarrollo Social, esas iniciativasporque "la situación está crítica después de la última devaluación porque volvieron a subir los precios, por eso va a ayudar a desendeudar a las familias"."Las medidas son de tres tipos: buscan tener más plata en los bolsillos, como el bono a los jubilados, la suma fija, también; por otro lado las otras son lo alimentario, porque el precio se ha ido muy arriba, y después las medidas para los monotributistas, la posibilidad de acceso a crédito ayuda en un contexto complejo. Son muy necesarias", afirmó el legislador en diálogo con Radio La Red.Arroyo manifestó su preocupación ante "el tema del precio de los alimentos porque el problema es también la mal nutrición, en las familias y en los comedores, ya que se va complicando y se va deteriorando la calidad de los alimentos"."Me preocupa el endeudamiento de las familias, que venían tomando crédito porque tapan todos los agujeros, ya que queda larguísimo el mes", aseveró el legislador.Arroyo sostuvo que "hay problemas en los comedores" con la entrega de alimentos y dijo que, para ello, presentó un proyecto "para achicar el trámite administrativo y pagarle más rápido a los proveedores que entregan alimentos"."Hay laburo pero la gente igual no llega a fin de mes, labura pero después va al comedor para estirar. El tema clave es lo que cuestan los alimentos", expuso.Por su parte, el titular del gremio de Canillitas y senador provincial bonaerense del Frente de Todos (FdT), Omar Plaini, destacó las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para compensar el impacto que provocó la devaluación, y consideró que"Estas medidas son paliativos, esta batería de medidas ya la había anunciado Massa antes de viajar a Estados Unidos para resolver el tema del pedido del FMI de la devaluación, que según palabras del ministro, se pedía del 60%, y la devaluación fue poco más de 20%; este paliativo viene a compensar esa situación frente a una realidad compleja", sostuvo Plaini en declaraciones a AM 530.Al analizar "la raíz del problema" de la situación actual, Plaini mencionó dos cuestiones: ", y el otro tema complejo es que"Lo ideal sería que nadie de a pie estuviera debajo de la canasta familiar total. Frente a esta realidad el Gobierno hace lo que puede", señaló.En ese marco,, y advirtió que, "si esto hubiera quedado al libre albedrío del mercado, ni siquiera tendríamos estos paliativos".Asimismo, consideró clave "determinar, más allá de estas medidas, que nuestro candidato y ministro conduzca este proceso de lo que falta ahora porque estamos en un proceso eleccionario, para llevar adelante y un programa de corto, mediano y largo plazo para ver cuál es la salida que nosotros vislumbramos a futuro"., añadió, y consideró que, "si no volvemos a crear a través de la política, no va a ser fácil que el pueblo vuelva a creer".Por otra parte, sobre las otras propuestas electorales, el sindicalista dijo que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "ha sido muy claro, va a ser más ajustador que lo que pide el FMI", y advirtió que la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "va en la misma dirección”.Tras advertir que “la raíz del problema que tiene la Argentina hoy es que cogobierna con el FMI", Plaini señaló que "los mejores momentos" del país fueron cuando ese organismo "no estuvo en la Argentina”.La exdiputada y especialista en temas previsionales Mirta Tundis resaltó el aumento para jubilados y jubiladas anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y señaló que la medida alcanzará "a más de 4 millones" de personas de ese sector., sostuvo en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia.Massa anunció un paquete de medidas dentro dely del Ingreso que incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados, ayuda social, prefinanciación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.Tundis dijo que "ya estaba anunciado un bono de $20 mil para haberes mínimos y, ante esta situación que se dio, tomaron la decisión de dar $10 mil más que abarcan los meses de septiembre, octubre y noviembre".Si bien reconoció que siempre hay un sector que "queda enojado porque son los que cobran más que el haber mínimo", explicó que "es imposible poder llegar a comprar o vivir dignamente con ese haber mínimo, y es por ello que se tomó la decisión de ayudar a ese 70% del universo de los que menos tienen".e indicó que eso implica un tope de "hasta los dos haberes mínimos"."Son 4,5 millones de jubilados quienes recibirán este bono", resaltó y, por último, valoró la medida que congela el valor de los medicamentos porque "han subido denodadamente" sus precios.