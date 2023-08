Rossi: "Las medidas de Massa son para compensar la devaluación impuesta por el FMI"

"Este es un paquete de medidas muy contundente. No significa que esté cerrado ni tampoco que necesariamente esté abierto. La situación se monitorea de forma permanente", dijo Rossi / Foto: Maximiliano Luna.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),i, remarcó el "impacto favorable" que van a tener las medidas anunciadas por su compañero de fórmula y ministro de economía, Sergio Massa, y afirmó que el objetivo es "pasar el mal trago" de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina."Las 12 medidas anunciadas son muy importantes y tienen un impacto favorable para los distintos sectores de la población. Están destinados fundamentalmente a compensar lo que ha sido la devaluación impuesta por el FMI. Hay que recordar que ese crédito lo tomó (el expresidente Mauricio) Macri, que es el jefe de los otros dos candidatos a la presidencia (Patricia) Bullrich y (Javier) Milei", afirmó en declaraciones a Radio 10., que tendrá por objetivo ayudar a"Estamos generando las condiciones para pasar el mal trago que tiene que pasar la economía argentina de convivir con el FMI que nos obligó a hacer una devaluación", añadió Rossi.Destacó que con este programay aseguró que tendráa la vez que consecuencias "en toda la economía" y crecimiento económico."Este es un paquete de medidas muy contundente. No significa que esté cerrado ni tampoco que necesariamente esté abierto. La situación se monitorea de forma permanente", añadió.Aclaró que"Eso no puede suceder, hemos generado los mecanismos para evitarlo. El control de precios será enormemente estricto con sanciones para los que no lo cumplan", subrayó.