Alcaraz y Djokovic : Los reyes buscan el trono del US Open

este lunesque desean llegar lo más lejos posible en el cuarto y último torneo de Grand Slam del año.El certamen repartirá casi 65 millones de dólares entre sus cuadros masculino y femenino, tendrá como escenario el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen's, y los argentinos son encabezados por Francisco Cerúndolo, vigésimo preclasificado.Además de "Fran" Cerúndolo, serán parte del abierto estadounidense Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Facundo Díaz Acosta, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Guido Pella y la "Peque" Nadia Podoroska.Alcaraz, campeón este año en Wimbledon, encontrará su mayor amenaza en Djokovic, quien regresa al US Open luego de dos años y con la misión de quedarse con el título que ya conquistó tres veces (2011, 2015 y 2018) y arrebatarle el número uno del mundo."Nole" no defiende ningún punto en el US Open así que de superar este lunes en la ronda inicial al francés Alexandre Muller (85) será otra vez número 1 del planeta, en una temporada en la que conquistó dos Grand Slam, en Australia y Roland Garros, y perdió la final del otro en Wimbledon, ante Alcaraz.El astro de Belgrado, dueño absoluto del récord de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, aterriza en la Gran Manzana con el ánimo por las nubes tras haber vencido a Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati, y con el número uno al alcance de sus manos.En el cuadro de damas, la polaca Iga Swiatek (1), comenzará la defensa de su título ante la sueca Rebecca Peterson (92), mientras que su escolta en el ranking mundial de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), jugará en la ronda inicial ante la belga Maryna Zanevska (113).En dobles habrá fuerte presencia argentina con el marplatense Horacio Zeballos junto al catalán Marcel Granollers, y una de las duplas del momento, conformada por el tandilense Máximo "Machi" González y el porteño Andrés Molteni.Zeballos (16 del mundo en dobles) y Granollers (18), fueron finalistas este año en Wimbledon, mientras que "Machi" (12) y "Molto" (7) conquistaron 5 títulos, el más importante en el Masters 1000 de Cincinnati.La siguiente es la agenda de partidos de este lunes de los argentinos, que podrá seguirse en vivo por ESPN y Star+:12.00 (primer turno): Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)-Ilya Ivashka (Bielorrusia).Tercer turno: Francisco Cerúndolo (20°, Argentina)-Zachary Svajda (Estados Unidos).12.00 (primer turno): Pedro Cachín (Argentina)-Ben Shelton (Estados Unidos)