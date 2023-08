Lucas Ferrara mezcla sonidos criollos y electrónicos en Ruido Gaucho

Iván Rosenbluth, Luciana Combes y Lucas Ferrara, los integrantes del trío Ruido Gaucho.

El guitarrista y compositor, quien durante 15 años fue integrante de Bombay Buenos Aires (ex 34 Puñaladas), presentará el sábado próximo, a las 21, en el Caff su nueva agrupacióncon su disco homónimo integrado por inspiradas composiciones propias en las que conviven la canción, el folclore y el tango, con atmósferas electrónicas., indicó a Télam el guitarrista, quien creó esta agrupación y un puñado de canciones en tiempos de pandemia.Ferrara presentará el flamante álbum este sábado en el mítico espacio porteño ubicado en Sanchez de Bustamante 772, inaugurando la quinta edición de Familia del Club Atlético Fernández Fierro (Facaff), encuentro autogestivo que apunta a ofrecer un amplio e interesante panorama del tango actual en 18 noches de septiembre.El ex Bombay Buenos Aires se unió en 2022 con el productor musicalpara pulir sus registros caseros y volver a grabar gran parte del material convocando a destacados intérpretes comoEl grupo está integrado por(voz) e(guitarra eléctrica y sintetizador), dos artistas de la ciudad bonaerense de Pigüé, lugar de residencia actual de Lucas Ferrara (voz, guitarra criolla y sintetizador).Lucas Ferrara: Mi nueva banda Ruido Gaucho surgió durante la pandemia, a mediados de 2020. Al no poder hacer shows en vivo de otros proyectos con los que estaba trabajando, aproveché el tiempo de aislamiento para experimentar con algunas ideas musicales que terminaron siendo las canciones de este primer álbum. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un álbum de composiciones propias y creo que el contexto terminó de darme el impulso para materializar esas ideas y darles el formato de disco. Los otros integrantes del grupo son Luciana Combes en voz e Iván Rosenbluth en guitarra eléctrica y sintetizadores, dos destacados artistas que me ayudaron a concretar esto.-Yo transité mi camino de compositor e intérprete, a lo largo de todos estos años, a través del tango principalmente y en menor medida el folclore, en formatos acústicos . Siempre me interesó la música hecha con máquinas, y, en la pandemia, me vi obligado a usar sintetizadores y programaciones en reemplazo de músicos reales. Investigué y estudié, son muy interesantes sus posibilidades Esa mezcla entre sonidos criollos y electrónicos fue el eje sobre el que se construyó el concepto Ruido Gaucho.-Fue una maravilla y un honor inmenso poder trabajar con estos artistas inmensos. Ellos fueron los que terminaron de darle forma a estas canciones, cada uno aportó su toque, su impronta. Yo tenía plena confianza de que iban a llegar a la esencia de cada canción, y así fue. Son todos artistas con muchísimo oficio, lo que facilitó todo y enriqueció el álbum. Estas colaboraciones fueron decisivas a la hora de cerrar conceptualmente la idea del álbum, y estoy muy agradecido por eso.