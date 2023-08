Cafiero inició una gira comercial por Japón y Corea del Sur

Santiago Cafiero hará escalas en Tokio, Seúl y Pohang / Foto Archivo.

El canciller, donde se reunirá con altas autoridades políticas, empresarios y ejecutivos de compañías inversoras, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores., "socio de relevancia para la Argentina, debido al nivel de inversiones en nuestro país y al creciente intercambio comercial", se indicó.En Tokio será recibido por el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y mantendrá audiencias con su par, el ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi, y con los ministros de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Tetsuro Nomura; de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura, y de Educación, Ciencia y Tecnología, Keiko Nagaoka.El miércoles participará de un desayuno de trabajo con miembros del Comité Mixto Empresario Argentina-Japón, en el que, añadió la Cancillería en un comunicado."Desde el punto de vista económico,, tendencia que se mantuvo en 2022 con exportaciones por u$s 794,6 millones, representando un crecimiento interanual de 10,1% e importaciones por u$s 1.200,8 millones", se precisó.Además, la cartera de Cafiero dijo que "Japón fue el séptimo destino de las exportaciones argentinas a Asia en 2022, luego de China, India, Vietnam, Indonesia, República de Corea y Malasia. En cuanto al origen de las importaciones japonesas, Argentina ocupó en 2022 el sexto lugar dentro de América Latina".Después, Cafiero se trasladará a Seúl,, donde se reunirá con el primer ministro, Han Duck-Soo, y con los ministros de Asuntos Exteriores, Park Jin, y de Comercio, Dukgeun Ahn.El canciller visitará en la ciudad coreana de Pohang las instalaciones de la compañía Posco, que lleva adelante el proyecto integral de litio denominado "Sal de Oro", de 25 mil hectáreas, en las provincias argentinas de Salta y Catamarca.Ese proyecto está "centrado en la producción de carbonato de litio y que alcanza una inversión total de u$s 1.600 millones en dos etapas. Posco tiene previsto para el desarrollo de este proyecto una inversión total de u$s 4.000 millones hasta el año 2030"."El comercio bilateral entre la Argentina y Corea del Sur alcanzó en 2022 récords de exportaciones e importaciones. El aumento del comercio bilateral de bienes llegó a u$s 2.746 millones, representando un incremento interanual de 16% producto del aumento de las exportaciones argentinas (+17%) y en menor medida de las importaciones desde Corea (+12%)", detalló la Cancillería.Añadió que el saldo comercial en 2022 "fue superavitario para la Argentina en u$s 1.288 millones", lo que significa "un incremento de 20% respecto al año anterior"., se explicó.La delegación que acompaña a Cafiero está integrada por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito, a quienes se sumarán los embajadores argentinos en Japón, Eduardo Tempone, y en la República de Corea, Emiliano Waiselfisz.