“Los que no quieren que el estado apoye la cultura, quieren un pueblo peor”, aseguró Max Aguirre

El historietista y cantor Max Aguirre reflexionó acerca de la importancia de la cultura y de políticas públicas para fortalecerla frente a las propuestas del candidato presidencial Javier Milei de cerrar el Ministerio de Cultura: “La cultura es importante para entendernos y dar sentido. Hasta los billetes en vez de ser rectángulitos blancos son papeles llenos de ornamentos, llenos de simbología, llenos de cultura". Luego puntualizó: "Sin la cultura seríamos menos humanos y sin apoyar la cultura también. Los que no quieren políticas culturales y que el estado apoye la cultura están haciendo una política cultural, la peor de todas. No es ni cándido ni bruto, ni con buena voluntad porque están decidiendo que no la tengamos, porque un pueblo sin cultura es un pueblo peor”.Max Aguirre.El creador de “Eloísa” y “Alina y Aroldo” que representó al país en España en el "Festival Celsius" en Avilés y "Semana Negra de Gijón" analizó: “La cultura nos explica quienes somos, de qué formamos parte y en donde estamos. Nos hace sentir propios en algunos lugares y nos hace entender que somos ajenos en otros y es lo que construye nuestra parte sensible. Hace muchos años , allá en la caverna, si bien estaba el cazador que salía a buscar el sustento para terminar con ese monstruo terrible que es el hambre". "También estaba el otro que hacía dibujos en las paredes de la caverna y narraba historias para transformar a ese cazador en un héroe, para hacer que todos los que estaban allí se sientan parte de algo, parte de una comunidad y encuentren sentido para terminar con ese otro gran monstruo que es el miedo”, agregó.El artista bonaerense explicó: “Si bien parece que la única lógica es la de los negocios en donde todo se mide en ganancia y pérdida en términos económicos y financieros, la cultura tiene otras ganancias y otras pérdidas porque responde a cuestiones importantes que no necesariamente son las mismas que responden a los negocios importantes". "Siempre es una ganancia difundir hechos culturales que al mercado tal vez no le interese porque no le dan los números, pero que tienen una valía muy grande desde lo artístico y es importante a la vez apoyar y difundir determinados autores que no se pierdan en el tiempo porque la moda no los está eligiendo, ya que sería una pérdida de idiosincrasia y de nuestro acervo como pueblo”, concluyó Aguirre.