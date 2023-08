“El sistema científico argentino es producto del trabajo y sacrificio de muchas décadas”

Melina Furman defendió el Conicet.

La doctora en Educación e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Melina Furman, ante la propuesta del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de privatizar este organismo y cerrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, expresó en declaraciones a Télam Radio queLa salida de la pobreza, el desarrollo, la innovación, construir conocimiento, mejorar la industria, la salud, cuestiones ambientales tanto en el país y a nivel global viene del lado de la ciencia y tecnología”.La bióloga además puso énfasis en que “es importante no dar por sentado el sistema científico que tenemos como algo que fue rápido y fácil de lograr sino todo lo contrario. El sistema científico argentino es producto del trabajo de muchas décadas y mucha gente que le puso el cuerpo con sacrificio”.Asimismo, detalló queEn respuesta a la propuesta del candidato presidencial Javier Milei, quien adelantó su intención de cerrar el Ministerio de Ciencia y privatizar el organismo científico, detalló: "Me preocupan y asustan los discursos anticientíficos y en contra de la institución de la ciencia que se creó con mucho sacrificio, con muchos idas y vueltas y tiene mucho para fortalecer, pero que es un sistema estable donde hay personas que trabajan muy duro todos los días para el país”.Por otra parte, Melina Furman analizó:y ejemplificó el caso de la investigación del científico argentino del Conicet, Gabriel Rabinovich.“En estos días se lanzó Galtec, un start up biotecnológica que lidera Rabinovich, que forma parte del Ibyme (Instituto de Biología y Medicina Experimental), él junto a su equipo investigaron en las ultimas décadas como los tumores logran evadir la respuesta del organismo y a partir de eso están desarrollando drogas y medicamentos que van a ayudar a mucha gente a curarse del cáncer, no solo van a salvar vidas sino que van a ser una fuente de riqueza para el país porque se van a comercializar en Argentina y en el mundo. Este es un ejemplo de como la ciencia básica termina siendo clave para el desarrollo de un país”, expresó.