La Libertad Avanza y ¿las políticas de derechos humanos retroceden?

Tanto Javier Milei como Su candidata a vice son defensores de la llamada "teoría de los dos demonios".

Milei se refirió a la víctimas del terrorismo de Estado como "terroristas que estaban haciendo desastres y que no pelearon acorde a las reglas militares sino que pelearon sucio"

Victoria Villarruel se refirió al Museo Sitio de Memoria ESMA como "el museo de la 'desmemoria'

El pasado de Villarruel

La ausencia de políticas de derechos humanos en la plataforma electoral de(LLA) y la postura reivindicativa de su candidata a vicepresidenta,, sobre el accionar de lasdurante elabre un interrogante sobre el mantenimiento de las políticas dey puso en alerta a organismos del área.La fuerza liderada por el diputado ultraderechista, que obtuvo la mayoría de votos en las PASO del pasado 13 de agosto, presentó ante la Justicia Electoralen las que no se halla ninguna referencia al ámbito de derechos humanos ni qué se busca hacer con las políticas que se vienen desarrollando en esta materia.Como quedó plasmado en el primer párrafo de esa plataforma, presentada ante la jueza María Servini, la visión libertaria se funda en "el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada".¿Cuáles son las instituciones fundamentales que sostienen esta concepción?. "Los mercados libres de intervención del Estado, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social", se sostuvo en el programa., si bien sostuvo que", Milei se refirió a la víctimas del terrorismo de Estado como "terroristas que estaban haciendo desastres y que no pelearon acorde a las reglas militares sino que pelearon sucio", según consideró en una entrevista brindada a A24.En esta línea, respaldó la postura de su compañera de fórmula Villarruel, potencial ministra de Seguridad Interior y Defensa en caso de ganar las elecciones, y quien esta semana volvió a expresarse a favor del accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar y en desmedro del trabajo realizado en las últimas décadas por los organismos de derechos humanos.En una entrevista televisiva de la última semana, Villarruel se refirió al, el mayor centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra postulado para integrar la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, como "el museo de la 'desmemoria', un lugar donde se cuenta la mitad de la historia"."Creo que hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino, no de gente que está con subsidios, que sus ONG's son bancadas, que tienen cargos públicos y que han manejado la historia como si fuera propiedad de ellos", esbozó la diputada de LLA.Sobre el accionar llevado a cabo en la ESMA,orquestado desde el Estado en dictadura."Si ahí hubo abusos, están siendo juzgados hace cuántos años. Llevan más de 30 años con este tema. ¿Y las víctimas del terrorismo cuándo?", dijo y denunció que en los juicios por delitos de lesa humanidad se vieron "afectadas las garantías constitucionales" de los acusados porque consideró que "la ley penal no se puede aplicar retroactivamente", eludiendo el carácter imprescriptible de esos crímenes.Asimismo,que -sostuvo- "en ningún momento tuvieron un repudio hacia el terrorismo" y, dando un paso más allá, dijo que en "la tarea de recuperación hay nietos que están sindicados como que han sido recuperados y sin embargo estaban con sus familias".Rápidamente desde la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por, "le recordaron" a la candidata de LLA el reconocimiento internacional que tiene Argentina como "ejemplo de juzgamiento y reparación de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y por el compromiso de su sociedad civil".Sin ir más lejos, el pasado 17 de agosto la titular de Abuelas de Plaza de Mayo,, recibió en Países Bajos diferentes reconocimientos por su trayectoria de lucha por los derechos humanos, como la distinción brindada en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya por su contribución "en la construcción de conciencia social sobre el valor de la justicia penal".Pietragalla señaló a través de un extenso posteo en redes sociales ques donde se condenó a casi 1200 represores, "más de 170 acusados han sido absueltos y otros han sido sobreseídos durante la instrucción de las causas, una prueba más del respeto de las garantías constitucionales".También advirtió que aún son "cientos los nietos y nietas buscados por Abuelas de Plaza de Mayo y por toda la sociedad para devolverles su verdadera identidad luego de pasar años apropiados".que sólo quieren buscar la impunidad y el encubrimiento a quienes secuestraron, torturaron, desaparecieron a hombres y mujeres sin importar la edad, a algunos los arrojaron vivos al río desde aviones, a otros los enterraron clandestinamente en fosas comunes", resaltó el funcionario.Y recordó: "Mantuvieron mujeres embarazadas en centros clandestinos de detención, las hicieron parir en las condiciones más indignas, a algunas les practicaron cesáreas sin anestesia y luego les robaron sus hijos e hijas. ¿Qué persona de bien puede justificar estos terribles crímenes?".También desde la agrupaciónseñalaron que, a poco de cumplirse 40 años de la recuperación democrática,mientras los organismos siguen "buscando a nuestras hermanas y hermanos víctimas del plan sistemático de robo de bebés".. No fueron 'abusos': fueron desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, violaciones sexuales, robo de bebés, torturas y tormentos. Fue genocidio y son 30 Mil", subrayó la organización.Las declaraciones recientes de Villarruel se condicen con su legado familiar, su larga trayectoria en organizaciones de "memoria completa" y el camino recorrido como referente de extrema derecha que hoy la posiciona como nexo con el partido ultraderechista español Vox.La compañera de fórmula de Milei esllevado a cabo en Tucumán en 1975, y donde se asentó el primer centro clandestino de detención del país,, quien a pesar de haber sido detenido en 2015 por orden del Juez Daniel Rafecas acusado de delitos perpetrados en el centro clandestino de detención "El Vesubio", no fue juzgado por ser declarado incapaz por cuestiones de salud., reconocido historiador de la Marina cuyos estudios en España le proporcionarían a la candidata a vicepresidenta de LLA importantes nexos con colectivos de ultraderecha en ese país., cuyo documento fundacional da cuenta de la alianza de agrupaciones que giran en torno de Vox en España e Hispanoamérica; o que presida desde 2006 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).Estas influencias han marcado también su desempeño legislativo en el Congreso, donde tuvo intervenciones de igual tenor, como su discurso del pasado 28 de marzo cuando brindó un "homenaje a quienes en Argentina se les niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo", y pidió que se "deje de tergiversar la historia", lo que le valió un fuerte cruce con la diputada y candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman.