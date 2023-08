Alcaraz se postula como el gran favorito en la nueva edición del US Open

Foto: AFP

Los argentinos en el torneo

Foto: AFP

Foto: AFP

Los favoritos del torneo

El español Carlos Alcaraz, campeón vigente, es el gran favorito para la edición del US Open que comenzará el próximo lunes en Nueva York, con el serbio Novak Djokovic como principal amenaza y la ilusión de nueve tenistas argentinos que desean llegar lo más lejos posible en el cuarto y último torneo de Grand Slam del año., tendrá como escenario el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen's, y los argentinos son encabezados por Francisco Cerúndolo, vigésimo preclasificado., serán parte del abierto estadounidense Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Facundo Díaz Acosta, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Guido Pella y la "Peque" Nadia Podoroska.El sorteo del cuadro principal determinó que(235), surgido de la clasificación. Si lo pasa, irá luego contra el checo Jiri Vesely (431) o el francés Enzo Couacaud (182), proveniente de la "qualy".(134), surgido de la clasificación, y si le gana irá después ante el japonés Yoshihito Nishioka (43) o el veterano suizo Stan Wawrinka (49), de 38 años., flamante campeón en Winston Salem y en su mejor temporada en el circuito con la obtención de tres títulos, los anteriores en el Córdoba Open y en Kitzbuhel, Austria, debutará ante el duro croata Borna Coric (27), al que le ganó el viernes último en las semifinales del ATP 250 estadounidense.En el caso de superarlo nuevamente, el tenista de 22 años jugará su siguiente partido ante el japonés Kei Nishikori (353) o el brasileño Felipe Meligeni Alves (170), proveniente de la "qualy"., campeón este año en Gstaad, Suiza, se medirá en la ronda inicial con el estadounidense Ben Shelton (46) y si lo pasa le tocará luego el kazajo Alexander Bublik (27) o el austríaco Dominic Thiem (82), campeón del US Open en la edición de 2020, en el último título que conquistó en su carrera.debutará ante el local e invitado John Isner (158), ex "top ten" que se retirará del tenis a los 38 años luego de concluida su participación en el US Open.En el caso de avanzar a la segunda ronda, el tenista de 22 años se encontrará con el ruso Karen Khachanov (11) o el norteamericano Michael Mmoh (94).Por su parte,y de 21 años, jugará frente al bielorruso Ilya Ivashka (99) y en el caso de pasarlo irá después contra el estadounidense Marcos Girón (63) o el español Alexander Davidovich Fokina (21).y con el antecedente de haber llegado dos veces a cuartos de final, en 2017 y 2019, debutará ante al francés Arthur Rinderknech (73) y de superarlo le tocará el también galo Ugo Humbert (31) o el italiano Matteo Berrettini (36).(210), de 33 años y con ranking protegido, enfrentará al sudafricano Lloyd Harris (178).Si Pella pasa, probablemente se encuentre en la segunda ronda con el español Alcaraz, número uno del planeta y campeón del US Open en 2022, quien debutará en lo más alto de la llave de singles masculina frente al alemán Dominik Koepfer (78).tendrá como rival en la ronda inicial a la china Qinwen Zheng (23) y si la pasa le tocará luego una rival experimentada: la checa Barbora Strýcova (427), de 37 años y que llegó a ser 16 del mundo en 2017, o la letona Kaia Kanepi (135), de 38 años y 15 de la WTA en 2012., campeón este año en Wimbledon, encontrará su mayor amenaza en Djokovic, quien regresa al US Open luego de dos años y con la misión de quedarse con el título que ya conquistó tres veces (2011, 2015 y 2018) y arrebatarle el número uno del mundo.así que de superar este lunes en la ronda inicial al francés Alexandre Muller (85) será otra vez número 1 del planeta, en una temporada en la que conquistó dos Grand Slam, en Australia y Roland Garros, y perdió la final del otro en Wimbledon, ante Alcaraz.El astro de Belgrado, dueño absoluto del récord de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, aterriza en la Gran Manzana con el ánimo por las nubes tras haber vencido a Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati, y con el número uno al alcance de sus manos.En el cuadro de damas,comenzará la defensa de su título ante la sueca Rebecca Peterson (92), mientras que su escolta en el ranking mundial de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), jugará en la ronda inicial ante la belga Maryna Zanevska (113).que aún no fue sorteado, habrá fuerte presencia argentina con el marplatense Horacio Zeballos junto al catalán Marcel Granollers, y una de las duplas del momento, conformada por el tandilense Máximo "Machi" González y el porteño Andrés Molteni., fueron finalistas este año en Wimbledon, mientras que "Machi" (12) y "Molto" (7) conquistaron 5 títulos, el más importante en el Masters 1000 de Cincinnati.