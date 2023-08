La Cámara Argentina de Comercio criticó la "incertidumbre económica" del gobierno de Macri

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman. Foto: Archivo

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, señaló este domingo queGrinman, en declaraciones a Futurock, dijo también queAl ser consultado sobre el gobierno que resultó peor para el sector, el presidente de la CAC respondió queEn lo que respecta a las elecciones presidenciales,, y expresó que a los empresarios que representa “nos gusta la institucionalidad, comercializar con todo el mundo y la previsibilidad”.En esa línea, agregóAsimismo, dijo que están “preocupados por el rumbo del país pero también con una expectativa interesante de qué puede pasar en 2024, que va a ser un año con mayor inflación que en 2023, por la inercia de todo lo que está sucediendo”.No obstante,Grinman cuestionó que “en Argentina no crece el empleo formal privado, con leyes laborales muy viejas y además Argentina es el país con menor densidad de empresas cada mil habitantes y mientras que en Chile hay 50, en Brasil 26, en Argentina solo 13”., el dirigente empresario dijo que “hay cuestiones que hacen ruido. Un gobierno que está a tres meses de terminar su función en términos de geopolítica sería preferible que haya hecho alguna consulta con el Congreso”.Tras lo cual agregó que -a su criterio-En ese sentido, se manifestó a favor de la concreción de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur “porque significa agrandar un espacio a un mercado muy interesante, con países ampliamente democráticos”.Por último,, dijo que “por lo que sé hay algunas empresas que van acordando y otras que no, pero también hay una realidad, venís con una inflación pasada que ya viene con precios acordados y esa inflación ha superado ampliamente el aumento acordado”.Por último,, Grinman sostuvo que “los empresarios somos alérgicos a la incertidumbre, a veces remarcamos de más porque no sabemos si vamos a poder reponer la mercadería, porque lo peor que le puede pasar a un comerciante es perder su stock, que es como la masa muscular del cuerpo humano”.