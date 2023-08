Diputados: el FdT buscará consensos para sesionar con proyectos sobre universidades y blanqueo

La Cámara de Diputados tratará proyectos de blanqueo y creación de universidades. /Foto: Eliana Obregon.

El bloque oficialista de la Cámara de Diputados buscará en los próximos días los consensos necesarios para realizar una sesión a mediados de septiembre conante la posibilidad de privatización, el Plan de Ciencia 2030 y la ampliación de licencias laborales, entre otros., con un esquema que incluiría varias reuniones de comisión entre la próxima semana y la siguiente para emitir una serie de dictámenes para debatir ese día.La fecha elegida no es casual, ya que la sesión se realizaría una vez superadas las elecciones provinciales en Santa Fe, previstas para el domingo 10 de septiembre.En el bosquejo que manejan en el bloque del FdT aparecen en el posible temario la creación de ocho universidades nacionales: las bonaerenses del Delta, Pilar, Saladillo, Ezeiza y Cuenca del Salado (Cañuelas); la de las Madres de Plaza de Mayo (CABA); la de Rio Tercero (Córdoba) y la de Paraná (Entre Ríos).Esos proyectos estuvieron a punto de ser aprobados en diciembre pasado, pero las dos sesiones en los que se los pretendió debatir fracasaron, una de ellas a pocos minutos de su inicio, y la otra porque no se alcanzó el quórum.(para las universidades de Saladillo y Rio Tercero) a legisladores de Evolución Radical.están mayoritariamente en desacuerdo; el radicalismo tiene más diputados a favor que en contra y Evolución Radical apoya los textos.A favor se encuentran los diputados del FdT, los de la izquierda y la mayor parte de los miembros del inetrbloque Federal, integrado por el oficialismo cordobés, el socialismo santafesino y peronistas bonaerenses como Graciela Camaño y Alejandro 'Topo' Rodríguez.Además,, con el objetivo de prohibir las transferencias de acciones de la línea aérea sin la autorización del Congreso.Esa iniciativa, que tiene por autor a Máximo Kirchner, apunta a blindar, contra cualquier intento privatizador, la compañía aérea de bandera, para lo cual propone reformar el artículo 2 de la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.Durante la discusión en comisión,Desde la principal bancada opositora ratificaron la postura que tuvieron en la materia durante el gobierno de Cambiemos:La respuesta a los cuestionamientos de JxC llegó de parte del presidente de la aerolínea, Pablo Ceriani: "El único objetivo que tienen es confundir a la sociedad para justificar su voluntad de privatizar. El proyecto de ley del diputado Kirchner busca resguardar nuestra aerolínea de bandera de ese tipo de aventuras irresponsables".Descartado el apoyo del interboque que supiera liderar el radical Mario Negri, en el FdT trabajan para lograr la aprobación con el respaldo de la izquierda; representantes de gobiernos provinciales como Río Negro, Misiones, Neuquén y Santa Cruz (el electo Claudio Vidal), y alguno de los ocho integrantes del interbloque Federal, con ADN socialista o peronista., el blanqueo, que comenzó a ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que será dictaminado el próximo martes a las 18, también buscará ser aprobado el miércoles 13 por el bloque del FdT y eventuales aliados.La iniciativa, denominada formalmente como, comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días.Se establecería un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera, y cuyo monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales.En tanto,El plan presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.La iniciativa que pone el foco en agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, proyecta una inversión del 0,85 % del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030.Dictaminado también el pasado martes, el FdT buscará la media sanción del proyecto que establece la ampliación de licencias laborales maternales, paternales y parentales.Entre los principales cambios, otorga 126 días de licencia a personas gestantes (45 días previos y 81 posteriores al nacimiento), amplía la licencia de no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes.El proyecto cuenta con un margen ajustado para su aprobación, ya que desde JxC y el interbloque Federal, con matices en sus argumentos, firmaron dictámenes en contra."Vamos a presentar un dictamen alternativo cuya característica principal tiene que ver con la gradualidad en la implementación de las propuestas que están en debate", resumió la republicana Silvia Lospennato.En representación del FdT,, tiene que ser una construcción colectiva consciente y con compromiso que se sostenga en el tiempo".En respaldo del proyecto también se expresó la diputada de la izquierda Myriam Bregman, que aclaró que se firmó el proyecto de la mayoría, aunque con "disidencias", para que "se pueda avanzar y para que esta construcción pueda llegar al recinto".