La generación de empleo y la recuperación del salario, los principales objetivos de UxP

Foto: Pepe Mateos

"Un plan económico tiene que tener tres aspectos: garantizar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, que ese crecimiento económico genere una cantidad importante de puestos de trabajo y que el plan económico genere una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad"

Tres universos de votos

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo que los "principales objetivos" de la fórmula oficialista son la "generación de empleo" y la "recuperación del poder adquisitivo", y remarcó que en la oposición "el trabajo no está en el centro de sus objetivos políticos"."En el caso nuestro la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo del salario son los principales objetivos que tenemos como Gobierno,", reivindicó Rossi en diálogo con el programa de la Agencia Paco Urondo por FM La Patriada.El jefe de ministros contrastó que".Por eso, pidió "prestar atención" sobre "lo que no hablan" los postulantes y criticó: "No está el trabajo en el centro de sus objetivos políticos".Para el candidato a vicepresidente, "un plan económico tiene que tener tres aspectos: garantizar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, que ese crecimiento económico genere una cantidad importante de puestos de trabajo y que el plan económico genere una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad".Sobre el último punto, explicó que "se expresa en una mejora del poder adquisitivo" y señaló:"En el caso de los sectores asalariados no hemos podido recuperar el 20% del poder adquisitivo que han perdido en el gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri", amplió.Y se refirió al sector de los trabajadores no registrados y monotributistas, donde, dijo, "la pérdida del poder adquisitivo se siente más, porque es el que no tiene protección respecto a la inflación"."Esa deuda es la que ha hecho que (el ministro de Economía y candidato) Sergio Massa haya puesto como objetivo principal de nuestro Gobierno la recuperación del poder adquisitivo del salario", señaló.En cuanto a las elecciones, Rossi analizó que existen "tres universos de votos" sobre los que UxP debe "trabajar" para aumentar el porcentaje de electores.Y evaluó que en el "primer universo" se encuentran "los ciudadanos argentinos que fueron a votar y para los que su candidato, por el resultado electoral, no va a estar presente en la primera vuelta"."Otro universo es el de los votos en blanco, que lo que hace es aumentarle el porcentaje de votos al que entra primero en la elección", continuó.Sobre el tercer caso, confió que en la fuerza oficialista tienen contabilizados que "el 80%" del electorado que "no fue a votar en el 2019" tampoco participó de las PASO."Claramente sobre ellos tenemos que trabajar, tratar de restablecer una confianza, transmitirles que la apatía o el enojo no son los mejores estados de ánimo para elegir presidente", completó.