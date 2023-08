Francisco viaja el jueves a Mongolia en una visita interreligiosa y geopolítica

En su viaje desde Roma, el Papa sobrevolará el espacio aéreo chino, por lo que enviará un telegrama al presidente Xi Jinping

Elviajará el jueves próximo a, en la que será la primera visita de la historia de un pontífice al país que tiene sólo 1.500 católicos y en la que habrá una fuerte dimensión geopolítica a partir de las fronteras de la nación oriental con Rusia y con China, en un viaje que también servirá para estrechar los lazos con el budismo, predominante en la región.En las 74 horas que estará en Mongolia,, a la que llegará tras un vuelo en el que, entre otros medios.En su viaje desde Roma, el Papa sobrevolará el espacio aéreo chino, por lo que enviará un telegrama al presidente Xi Jinping, más allá de que Roma y Beijing no tienen relaciones diplomáticas y en medio de los acercamientos constantes promovidos por el pontífice y resistidos por Estados Unidos y otros países.Uno de los marcos del viaje son losy el rol central delMarengo comanda una reducida Iglesia con apenas nueve lugares de culto en el país para los 1.500 católicos que habitan en Mongolia, explicó el purpurado a Télam. El número, compuesto en su mayoría a trabajadores extranjeros, es de todos modos un crecimiento exponencial con respecto a los 14 católicos que había en 1995, apenas terminado el régimen comunista."Partiré para un viaje de algunos días al corazón de Asia, en Mongolia. Se trata de una visita muy deseada y será la ocasión para abrazar una Iglesia pequeña en los números, pero vivaz en la caridad encontrar un pueblo noble y sabio", dijo el Papa al rezar el tradicional Ángelus en el Vaticano., agregó.La cita de Francisco con el mundo católico será el domingo 3, con una misa en un estadio de la capital en el que la Iglesia local espera poder reunir "a todos los bautizados del país" en una foto inédita para una visita papal.Con una población con un alto porcentaje nómada a lo largo de la historia, caracterizado por la dispersión de las tiendas conocidas como "ger" por todo el país,, a los que se espera que también haga referencia el Papa en sus discursos.Más allá de la exigua presencia católica, otro de los ejes del viaje son los, según cifras oficiales.Tras haber recibido a una delegación de monjes en Vaticano en 2022, el viaje de esta semana es visto como otro paso más en esa dirección.El budismo en Mongolia, al igual que en Tíbet, se ajusta más a la tradición Mahayana, mientras que el budismo Theravada se practica en el sudeste asiático: Laos, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.Considerando el "factor China", las palabras que el Papa pueda dirigir a la población budista, en especial durante el encuentro interreligioso previsto para el domingo 3, serán otros de los ejes de la visita.Durante la visita al que es el país más grande del mundo sin salida al mar, que, que iniciarán el sábado 2 tras las reuniones con el presidente Ukhnaagiin Khürelsükh, el primer ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene y otras autoridades del país., planteó Marengo al ser consultado por Télam.En ese marco,para participar de un encuentro de diálogo interreligioso con el que buscó animar a todos los creyentes del Asia Central."La importancia del país es evidente, quiere decir que el Papa tiene una atención particular a esta área del mundo, y cree mucho en la capacidad de los pueblos de Asia de convivir pacíficamente y encontrar soluciones no violentas a los conflictos", remarcó Marengo a Télam."La relación interreligiosa es como una amistad, una historia basada siempre en la confianza mutua y construida a lo largo del tiempo. Se trata de experimentar juntos, de caminar juntos. La noción de minoría viene de la observación exterior, pero aquí, la gente no piensa en estos términos", agregó.Francisco terminará su visita el lunes 4 con un encuentro con misioneros, antes de emprender un regreso a Roma durante 11 horas de vuelo, según el programa del viaje., que servirá para atender y asistir a mujeres y menores víctimas de violencia doméstica, en un marco de crecientes problemas de alcoholismo entre la población masculina adulta.El de esta semana será el cuarto viaje internacional del año para Francisco, de 86 años, quien también tiene confirmada una visita a Marsella, Francia, del 22 al 23 de septiembre para participar de un encuentro de obispos dedicado a las migraciones a través del Mediterráneo.