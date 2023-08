Kicillof dijo que economistas de Milei "expresan al cavallismo" y que "más casta no se consigue"

Foto: Cris Sille

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que economistas del equipo del candidato a presidente de La libertad Avanza, Javier Milei, "expresan al cavallismo" y sostuvo que "más casta no se consigue".Asimismo, el gobernador que busca su reelección por Unión por la Patria, advirtió que los que acompañan a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, son el "mismo staff del gobierno de Macri""Estos mismos tipos gobernaron hace poquito. El cavallismo que expresa el espacio de Milei, como Carlos Rodríguez y Roque Fernández, más casta no se consigue", señaló Kicillof a radio con Vos en alusión a Domingo Cavallo, ministro de Economía de los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa.(FW)"Bullrich y Milei quieren resolver el problema de los salarios bajando los salarios".Sostuvo quey manifestó queAsimismo, señaló queEl gobernador de Buenos Aires advirtió que "el proyecto de país de Bullrich y Milei es muy parecido en lo económico, con matices pero muy parecido" y remarcó que "la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto"."Bullrich y Milei quieren resolver el problema de los salarios bajando los salarios", apuntó Kicillof.Además expresó que"Hay una situación de malestar, hay en muchos sectores expectativas que no se cumplieron y nosotros partimos de reconocerlo. Eso es muy importante", reconoció y agregó que "a la sociedad hay que decirle por qué pasa lo que pasa"."Esta semana va a haber anuncios vinculados a ingresos, medidas compensatorias a las imposiciones del FMI", adelantó Kicillof.