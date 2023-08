Legisladoras porteñas convocan a aunar esfuerzos para "aportar a la derrota de Milei"

Foto: Prensa

Este presente no sirve ni alcanza, tenemos que ser guardianes de un futuro mejor que el que algunos están vendiendo. A pelearla, sin miedo. Comunidad desbordada ep.1 y atención porque recién arranca 🤍 gracias por venir pic.twitter.com/v0wC3YrMBu — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) August 27, 2023

Foto: Prensa

"Es lo viejo, anacrónico y tiene dueño: el poder económico. Salgamos a ganar, nos quedan 60 días. Es con más organización y militancia en las calles", subrayó Bielli.

Las legisladoras porteñas del Frente de Todos Ofelia Fernández, María Bielli y Lucía Cámpora llamaron este sábado, en un acto en el barrio porteño de Caballito, a "formar" que "puedan aportar a una derrota de Milei", el candidato presidencial por La Libertad Avanza, en las elecciones de octubre."Estode (el candidato a presidente, Sergio) Massa. Quiero que hagamos esta campaña y vayamos a convencer a todo el mundo. Les pido por favor sin miedo.Con la consigna "¿? La comunidad desbordada", los manifestantes se reunieron desde las 16 enpara debatir tras los resultados electorales de las PASO, según fuentes partidarias.En ese marco,que puedan aportar a una derrota de Milei en las elecciones generales de octubre" y manifestaron "la conmoción y preocupación" por los posibles "retrocesos en materia de educación, salud y derechos humanos" que supondría un eventual triunfo electoral de ese candidato.Además, plantearon la necesidad de medidas económicas para quienes más lo necesitan y consideraron que un triunfo de Unión por la Patria es "la mejor opción ante este escenario"."Esta es una Argentina que tiene historia, que tiene 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos y también tiene la pelea de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Fueron un ejemplo de lucha inédito y nos permitieron crecer en democracia, no vamos a bajar los brazos", añadió Fernández en su intervención.Bielli sostuvo que hay que "salir a escuchar y a conversar para desenmascarar" a Milei porque, advirtió, "no representa ni lo nuevo ni es garante de ninguna libertad".La legisladora Lucía Cámpora, por su parte, convocó a "", y sostuvo que ""El futuro que venimos a proponer nosotros es mucho más hermoso que el que nos quiere hacer creer Milei que va a construir. No estamos acá solo para ganar una elección, estamos acá para patear el techo de nuestros sueños, para correr el horizonte de nuestras utopías", aseveró.El encuentro había sido anunciado por redes sociales con el objetivo de reflexionar colectivamente y sumar a quienes se sintieron "preocupados o desesperanzados" por los resultados electorales en una propuesta orientada a quienes todavía no se encuentren militando o participando políticamente.Los organizadores anunciaron que prevén