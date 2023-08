Visitantes de Tecnópolis dialogaron con habitantes de media docena de bases en la Antártida

Los testimonios

"Argentina es el país con la presencia permanente más antigua en la Antártida y el que más bases opera en ese continente, un continente que está consagrado a la investigación científica y en el que Argentina es protagonista del desarrollo del conocimiento en todas las áreas" Daniel Filmus

La ciencia argentina en la Antártida

También recorrimos los diferentes stands de la muestra donde los más chicos pueden interactuar y conocer a través del juego el trabajo que las y los investigadores realizan en el continente blanco para preservar nuestros recursos naturales y soberanía #CienciaesSoberania pic.twitter.com/61D05zHun2 — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) August 26, 2023

Los visitantes de la megaferia de ciencia, arte y tecnología Tecnópolis pudieron dialogar por videollamada con científicos y militares que habitan seis de las siete bases permanentes que Argentina opera en su territorio antártico.que se desarrollarán este fin de semana, de 12 a 19, en el espacio "Fábrica" del Ministerio de Ciencia en Tecnópolis, impulsadas, con actividades que incluyen charlas informativas, proyección de documentales, experiencias interactivas y un sector dedicado a talleres para infancias., de 12 años, que caminaba a tientas con su rostro cubierto por un dispositivo Oculus, de realidad virtual, le comentó a Télam al concluir esa experiencia: "Había visto fotos y videos de la Antártida, pero con esto puesto, sentís que estás allá, era como estar parado en la base Marambio y poder caminar o ver lo que ven ellos todos los días"."Ví menos nieve y hielo del que me imaginaba, pero es una inmensidad mucho más grande de la que pensaba; yo no le había prestado tanta atención a la Antártida en el colegio y no sabía que era tan grande ni que Argentina tenía tantas bases, tengo ganas de conocer más", agregó., de 43 años y del barrio porteño de Colegiales, dijo a Télam: "Sabíamos que este era el último fin de semana de Tecnópolis y decidimos venir, las atracciones principales están explotadas de gente y decidimos entrar acá porque no había fila y, la verdad, nos sorprendió gratamente, porque estamos hace dos horas y él está re enganchado con todo, y a mí me gustaron mucho las charlas"."Para mí la Antártida era el triangulito que estaba al costado del mapa de Argentina porque eso veíamos en la escuela en mi época, acá pude ver el mapa bicontinental del Instituto Geográfico Nacional que se usa ahora y, la verdad, está buenísimo ver las cosas así, porque ayuda a entender qué importante que es; el vídeo del rescate de un herido que mostraron fue conmovedor, son cosas que por ahí aparecen como una noticia chiquita al pasar y que deberían haber sido pasadas por todos los canales para ayudar a difundir lo que pasa en la Antártida", completó., de 8 años, salió del espacio dedicado a los talleres para los más chicos muy orgullosa con la ballena franca de papel que armó, y le dijo a Télam: "Vinimos a Tecnópolis por los dinosaurios y cuando salimos de ahí fuimos a ver el espacio de los Bichos, y a la salida estaba esto y entramos, y nos gustó mucho"."Acá nos dieron el papel cortado con la forma de la ballena y nos enseñaron a doblarlo para que quedé armada, ahora vimos que están haciendo pingüinos, así que le pedí a mamá que nos quedemos a hacer fila de nuevo", añadió., la mamá de Micaela, dijo: "Mi hijo mayor quería ir a escuchar a los que rapean y mi marido se fue con él, nosotras quedamos dando vueltas cuando salimos de los Bichos, y como esto era lo más cercano, entramos. Ella está feliz con los talleres y yo, que tengo que reconocer nunca le dí bola a la Antártida, me encontré con varias cosas muy interesantes"., un estudiante de 16 años que vino con amigos desde Lomas del Mirador, contó a Télam: "A mí me gusta la Antártida desde chico, porque siempre me fascinó que es un lugar casi sin intervención humana, miro muchos videos en YouTube y me gustaría ser biólogo para trabajar con la fauna de allá, pero la verdad que acá me encontré con cosas que no conocía"."Nunca me hubiese imaginado que hay volcanes activos o tsunamis en la Antártida, y la verdad que la charla en la que lo explicaron estuvo muy buena; mis amigos vinieron porque les gusta Tecnópolis en general, pero al final se quedaron conmigo porque también se engancharon", resaltó.El cierre del sábado fue una, desde las cuales informaban las condiciones meteorológicas y las tareas científicas que desarrollan.En la audiencia estaban; entre otras autoridades.coordinaba la comunicación con cada una de las bases, y se escuchaban murmullos asombrados cada vez que se informaba la temperatura en alguna de ellas, todas entre los 11 y 18 grados bajo cero, o cuando en alguna se podía mostrar el exterior y era de noche, apenas pasadas las 17.destacó a Télam: "Argentina es el país con la presencia permanente más antigua en la Antártida y el que más bases opera en ese continente, un continente que está consagrado a la investigación científica y en el que Argentina es protagonista del desarrollo del conocimiento en todas las áreas"."La Antártida puede parecerle a algunos que está lejos, pero está llena de recursos que deben ser investigados y además tenemos la obligación de conocerla a fondo porque es el gran regulador del clima global; hacer ciencia allá es también una reinvindición de nuestra soberanía", añadió., titular del Conicet, dijo: "La Antártida es un polo de investigación para múltiples campos del conocimiento, hasta las ciencias sociales tienen trabajo que hacer allá y por eso es tan importante que se sostengan estás políticas públicas de investigación, porque para reivindicar nuestra soberanía sobre ese territorio necesitemos conocerlo a fondo"."Hacer ciencia en la Antártida tiene la particularidad de que le exige a los investigadores en muchos casos dejar el hogar, el laboratorio y la academia por varios meses para ir a trabajar en el campo y muchas veces dentro de una carpa por semanas; es tan exigente que la mayoría de los científicos que viajan son los más jóvenes que están en mejores condiciones físicas o con menos compromisos familiares, pero aún así cada vez son más los pedidos de viajar para hacer ciencia allá ", ponderó.A su vez, el comandante conjunto antártico, dijo a Télam: "Estás jornadas de divulgación son una parte importante de nuestra responsabilidad, que no se agota en colaborar con el desarrollo de la Ciencia en al Antártida, sino que también implica promover la divulgación de lo que allí hacemos, y en eso también entendemos el rol protagónico que tienen los medios públicos, que siempre están atentos a dar a conocer estas cosas que no suelen tener espacio en medios con agendas más vinculadas a los compromisos comerciales".Mientras se sucedían las charlas y exposiciones sobre tareas logísticas e investigaciones científicas en la Antártida, los visitantes podían recorrer una muestra de fotos antiguas para evidenciar la presencia histórica argentina en el continente blanco, y actuales, de de la inauguración del Laboratorio multidisciplinarios de la Base Esperanza, en abril pasado.Además de recorrer, los visitantes también podían vestirse con indumentaria antártica para sacarse fotos, o posar sobre motos de nieve o junto a trineos o carpas antárticas.En el espacio del Instituto Antártico Argentinos los visitantes podían encontrar afiches y paneles con información sobre diversas investigaciones o consultar sobre ellas a los científicos presentes, mientras que el equipo de Instituto Geográfico Nacional invitaba a manipular diversos mapas interactivos para profundizar el conocimiento de la geografía antártica.De la propuesta, impulsada por la subsecretaría de Coordinación Institucional de la cartera científica, también participan el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), Instituto Antártico Argentino (IAA), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Administración de Parque Nacionales (APN), Servicio Geológico Minero (SEGEMAR) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), además de la productora Nudo, autora de la serie documental "Antártida, tierra de pionerxs".Este domingo, habrá conexiones con las bases antárticas a las 15.30 y a las 17.30.