El argentino Sebastián Báez se coronó campeón en Winston Salem

Foto: Twitter (archivo).

El tenista argentino Sebastián Báez confirmó su gran temporada con un nuevo título al coronarse campeón del ATP 250 de Winston Salem, en los Estados Unidos, tras imponerse en la final sobre el checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-3.Báez, ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, edificó su victoria sobre Lehecka (35) en una hora y 34 minutos para quedarse con su tercer trofeo en el año, los anteriores en el Córdoba Open y Kitzbuhel, en Austria.El tenista nacido en el partido bonaerense de San Martín hace 22 años, que también había sido campeón el año pasado en Estoril, Portugal, demostró su gran evolución, sobre todo en lo físico, y así conquistó su primer título sobre superficie rápida, ya que los tres anteriores habían sido sobre polvo de ladrillo.Báez, quien ya había vencido a Lehecka (35) la anterior vez que se enfrentaron, en la serie de Copa Davis que animaron el año pasado en Buenos Aires el equipo argentino y su par de la República Checa, demostró mucha determinación para sobreponerse a un comienzo de partido adverso en el que se encontró 3-1 abajo en el marcador.El argentino ajustó su devolución, así logró dos quiebres sobre el servicio de su rival, y mostró una gran velocidad de piernas para llevarse el set inicial por 6-4, sin rastros del desgaste que había efectuado en la semifinal del viernes cuando sacó del torneo al máximo favorito al título, el croata Borna Coric (29), en un partido que resolvió en el tercer set y luego de tres horas y 20 minutos de intensa lucha.En el segundo parcial, Báez comenzó nuevamente abajo en el marcador (0-2) pero eso no lo hizo desanimarse, al contrario, siguió intentando hasta recuperarse y pasar al frente.Báez logró dos quiebres sobre el saque del checo para adelantarse 2-1 y 3-2, y luego sacó muy bien, con una eficacia del 74 por ciento de los puntos ganados cada vez que conectó su primer servicio.El argentino se llevó el partido con un nuevo quiebre que le permitió cerrar por 6-3 y llegó después de una doble falta del checo, errático y desanimado porque era superado en la cancha.Báez completó una gran semana en la que logró triunfos sucesivos sobre el colombiano Daniel Elahí Galán (70) en la ronda inicial, el australiano Alexander Vukic (51) en octavos de final, el serbio Laslo Djere (34) en cuartos de final, el mencionado croata Coric (29) en semifinales, y a Lehecka en el partido decisivo."Estoy muy feliz por el título y por todo lo que conseguí durante esta semana. Está muy bueno llegar así al US Open y espero recuperarme bien porque tendré un debut difícil", analizó Baéz en sus primeras declaraciones, con el trofeo entre sus manos.El ATP 250 de Winston Salem, sobre superficie rápida, repartió premios por 850.680 dólares y fue la antesala del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año que comenzará el lunes en Nueva York y en el que Báez volverá a enfrentarse con Coric, esta vez en la ronda inicial."Agradezco a todo mi equipo que me ayudó durante toda la semana y fue muy importante para haber conseguido el título. Cuando estuve abajo en el marcador, mi coach me pedía que siguiera enfocado, que recupere las buenas sensaciones, y por suerte pude hacerlo", reveló Báez, en alusión a su entrenador Sebastián Gutiérrez, quien lo acompaña en cada torneo junto al preparador físico Martiniano Orazi.El título en Winston Salem le permitirá a Báez escalar 10 puestos y a partir del lunes será el 32 del mundo, cuando la ATP actualice su ranking.Además, Báez quedó a un paso de igualar una marca del tandilense Juan Martín Del Potro, el último tenista argentino que había conquistado más de tres títulos en un año cuando se coronó campeón en 2013 en los ATP de Basilea (Suiza), Tokio, Washington y Rotterdam (Países Bajos).El título de Báez es el quinto para los tenistas argentinos en 2023 y en tres superficies distintas, ya que Francisco Cerúndolo fue campeón sobre el césped de Eastbourne (Inglaterra) y el cordobés Pedro Cachín en Gstaad (Suiza), también sobre polvo de ladrillo.Además, con la conquista de Báez en Winston Salem, Argentina llegó a la cifra de 232 títulos en la historia, siendo el más ganador el coloso marplatense Guillermo Vilas con 62.