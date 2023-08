Bregman cuestionó el discurso de Villarruel y recordó los negocios de la dictadura

La diputada sostuvo que "los militares desarrollaron todo tipo de negocios corruptos desde el Estado" / Foto: Lara Sartor

La candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, recordó quedurante las dictaduras cívico-militares y cuestionó el discurso "anti casta" con el que se presenta la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, que"Desde el gobierno, los militares que Villarruel defiendeen las empresas públicas y llevaron adelante uno de los escándalos más grandes de nuestra historia, como fue la estatización de la deuda privada de las empresas. Se engrosó la deuda pública que se paga con el esfuerzo del pueblo trabajador", afirmó Bregman en declaraciones a Télam.La diputada sostuvo que "los militares desarrollaron todo tipo de negocios corruptos desde el Estado" durante las dictaduras cívico-militares, como "las espectaculares estafas con la llamada ´patria contratista´ y la ´patria financiera´" a la que, en referencia a la ley 21.526 que desreguló el sector y que continua vigente hasta la fecha."Es decir, grandes empresarios, banqueros y todo el mercado que le encanta a Javier Milei y a Villarruel,durante la dictadura cívico militar", advirtió.Bregman señaló que Villarruel "se autoerige como reserva moral" y mantiene un discurso "anti-casta", pero que, sin embargo, "defiende y reivindica" represores que llevaron adelante "un genocidio implementado desde el aparato del Estado" y fueron responsables de un "sinnúmero de crímenes" como violaciones, delitos sexuales, desapariciones, torturas y apropiaciones de bebés."Recuerdo que durante el primer juicio oral de la ESMA una de las preguntas o referencias con las cuales me ganaba rápidamente el abucheo y los insultos de las esposas de los marinos era cuando me refería a las violaciones. El ´judía de mierda´ brotaba rápidamente en mi contra", recordó la abogada que fue querellante en distintas causas de lesa humanidad.Además, agregó que durante los gobiernos dictatoriales, los militares saquearon bienes que eran robados a los detenidos y desaparecidos -desde pequeñas pertenencias hasta casas y autos- y que luego comercializaban en los centros clandestinos, como la ESMA donde ""."También funcionaba allí un sector llamado "pañol", donde se encontraban todos los bienes que le robaban a las víctimas en los allanamientos de sus casas. A Rodolfo Walsh le robaron toda su obra, que seguimos buscando, yEran unos verdaderos ladrones", aseveró la candidata.Consultada sobre el peligro que representa el avance de los discursos negacioncitas, Bregman sostuvo que "el mayor peligro ha sido la naturalización de los genocidas" y recordó queelectorales o los han dado puestos en tareas de seguridad"."Nuestra batalla es permanente, sobre todo en la juventud que no vivió la dictadura o que le resulta algo lejano. Tienen que saber que la dictadura fue ´miseria planificada´, como la llamó Rodolfo Walsh, y sus consecuencias llegan hasta hoy, por ejemplo, en el endeudamiento externo", aseguró la diputada.En respuesta a Villarruel y a quienes hablan de "memoria completa" para atacar la lucha de los derechos humanos, Bregman sostuvo que se trata de una "respuesta a una batalla que hemos ganado" y de volver a "la teoría de los dos demonios"."Fueron años de pelea persistente que hacen que nadie pueda negar la magnitud del genocidio, entonces ya no lo niegan por completo, dicen que hace falta mostrar otra parte", añadió.Finalmente, Bregman reflexionó sobre el plan de gobierno que defiende Javier Milei y dijo que el candidato "" y para "defender un sistema que no tiene nada que ofrecer a los millones que viven en la pobreza y sin perspectivas, fundamentalmente en la juventud"."Milei vende ilusiones, pero sus medidas son las mismas de la dictadura, del menemismo y son idénticas a las que nos trajeron a esta situación", concluyó Bregman.