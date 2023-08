Affair, un nuevo modelo de feria de arte autogestionado por galerías

Foto: Victoria Gesualdi

Charlas espontáneas

La primera edición de Affair, que tendrá lugar del 31 de agosto al 2 de septiembre en el Polo Saldías de la ciudad de Buenos Aires en paralelo con la Semana del arte y la decana arteBA, propone deconstruir el formato de las ferias de arte, impulsado por doce galerías de Buenos Aires, Rosario y Córdoba que participan de un modo no convencional, desde su asociación y propuesta formal.Con el Centro Cultural De España en Buenos Aires (Cceba) como espacio de la primera reunión presencial de las 12 galerías tras dos meses y medio de intenso trabajo realizado mayoritariamente por WhatsApp como espacio de diálogo y acuerdo, los galeristas lanzaron el viernes el proyecto de esta "plataforma" de promoción y comercialización de arte contemporáneo creada por iniciativa de galerías de arte argentinas con proyección regional.El lema que los moviliza es ser, y las palabras deslizadas durante la presentación que contó con la presencia de la directora del Cceba, Coca Morazo, el curador Carlos Gutiérrez entre otros, además de los galeristas, fueron: riesgo, desafío, oportunidad, sensibilidad, experiencia, pasión, lo federal, y la instalación del nombre como marca que planteó Delfina Helguera, directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta, presente, en el lugar.Las doce galerías que expondrán cerca de un centenar de obras curadas en el Polo Cultural Saldías, muy cercano a Costa Salguero donde tendrá lugar en paralelo arteBA, son la rosarina Gabelich Contemporáneo; las cordobesas Lyv gallery, Tierra, Maria Wonda y Sasha D -que también está en Buenos Aires-; además de Acéfala, TokonOMa, Ungallery, Wunsch Gallery, Quimera, OdA y OTTO de Buenos Aires., cuenta Oli Martínez, de TokonOMa, a Télam sobre un fenómeno que comenzó desde un pequeño grupo de galeristas, con la idea de reunir entre 10 y 15 galerías como máximo que proyecta incorporar a otras.El nombre tan sugestivo como el de Affair, que remite a "un amorío, un asunto" según Martínez, también implica la idea de riesgo e incluso de "tinder" y se encamina a esa acción buscada de "seducir, conquistar".La directora del Cceba, Coca Morazo, inauguró la presentación explicitando que Affair, que este año está centrado en galerías y espacios de creación emergentes". Además puntualizó que la "iniciativa sirve para seguir reflexionando y repensando todos los espacios que colaboran y trabaja en el entorno del arte contemporáneo".Bárbara Echevarría, de Acéfala, expresó que "el proyecto surge de la fantasía y la necesidad de deconstruir los modos que ya conocemos y de inventar algo nuevo. Creemos que una feria de arte no necesariamente tiene que ser una sucesión de stands desarticulados, sino que puede proponer un relato y una experiencia, y no solo para el público que venga a ver la feria sino también para los que estamos trabajando en este proyecto".planteó.Por su parte, Sacha Dávila, presidente de Faro, se refirió al riesgo y al miedo que implicaba tomar otro rumbo tanto en la creación artística como en aquellos que por "la pasión, el amor y el respeto" son parte del engranaje del sistema del arte, porque el riesgo es parte del arte."Quiero rescatar algo muy importante, porque hemos hecho una cooperativa sin serlo, una cooperativa donde cada uno asumió su rol dentro de lo que pudo aportar y nos llevamos bien, y eso es lo más importante", dijo y aseguró que encontraron un formato de feria distinta a partir de "grandes rupturas desde el formato y la propuesta".Por su parte, el curador sanjuanino Carlos Gutiérrez explicó el abordaje curatorial para una feria que sugiere otros caminos y formas de interactuar, y la lleva a no ser "una experiencia convencional" y propone "otras formas de pensar nuestras propuestas, ver qué cosas son posibles con nuestros lugares, nuestras obras, en la relación con nuestros artistas", destacó."Affair está sugiriendo la necesidad de activar otras sensibilidades que son corporales, que las van a ver reflejadas en la manera de circular en el espacio" y responde al interrogante hasta dónde puedo correr la obra y qué le puedo pedir, sin que esto sea algo no vendible", que "implica un riesgo desde lo curatorial y también desde lo comercial", dijo Gutiérrez."La idea es que vayan a Affair abiertas a experimentar otras formas de percibir, de ver y vincularse con las obras", les dijo a los galeristas presentes.El arquitecto Ariel Jacubovich, que diseñó arteBA Focus en La Boca durante 2016, por lo cual fue convocado, organiza el espacio de unos 160 metros cuadrados en un formato que se desvincula del tradicional sectorizado por paneles de otras ferias, mediante un dispositivo de madera en forma de L que para sostenerse necesita del apoyo mutuo, como indican, y esto refuerza el concepto de Affair entendido como sostén y colaboración al tiempo que genera "un espacio de exhibición articulado, sin necesidad de cerrar espacios"., dijo la rosarina Gabriela Gabelich, al señalar la diferencia del cálculo de recuperación de la inversión que se realiza en otro tipo de ferias. "Incluso una de las consignas era que los tres artistas proponíamos al curador que el mayor porcentaje de la obra fuera en el espacio, salirnos de esa cosa de estar pegados a la pared". Y agregó que podían jugarse más porque no tenían la presión de recuperar la inversión monetaria que supone la participación en ferias de otro tipo y los lleva a trabajar en red.En esa sintonía, Echevarría dijo que ", expresó.Además, la feria modifica la "forma de relacionarnos con nuestros colegas, y eso es sano, porque igual vamos a tener una actividad comercial con cierta competencia, pero no de rivales", apuntó Martínez.Como parte de su programa, proponen "Mi primer Affair", que busca incentivar la compra de la primera obra, pero no ya pensado desde el coleccionismo en sí sino a partir de la construcción de un público, como especificaba Echevarría de Acéfala. En concreto, la primera obra de arte que se adquiere es esa que no se olvida, por lo cual las galerías "asesorarán y acompañarán en esta primera experiencia", pero sin esa obligación del coleccionismo.Este primer encuentro tendrá un nuevo espacio con charlas espontáneas el viernes entre las 16 y 18 con "Háblame que me gusta" que descontractura la formalidad y plantea intervenciones "espontáneas con invitados especiales" y tiene el acompañamiento del Cceba.Estas charlas tendrán una rotación de 30 minutos, con invitadas como Analía Solomonoff, directora del Museo Rosa Galisteo de Santa Fe, la secretaria de Cultura de San Juan Virginia Agote, Irene Gelfman, curadora global de Pinta, y a Teresa Riccardi, directora del Sívori de Buenos Aires.El sábado próximo tendrán lugar las visitas guiadas destinadas al público en general y especializado organizado por la Semana del Arte, que se desarrollará del 27 de agosto al 3 de septiembre, bajo la curaduría de Patricia Rizzo y Vanesa Catellani.Por otro lado, además de la sección principal, la feria contará con una "trastienda" con obras de todas las galerías.Affair se desarrollará del 31 de agosto de 18 a 21, y los días 1 y 2 de septiembre de 15 a 21 en el Polo Cultural Saldías -San Pedro de Jujuy 4, ciudad de Buenos Aires- con entrada libre y gratuita.