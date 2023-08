Titulares de Turismo, preocupados ante declaraciones del sector de La Libertad Avanza

"Desde el Estado no se debe fomentar" dicen los libertarios. Foto: Min. Turismo.

En caso de ganar las elecciones, la decisión de LLA es que no exista el Ministerio de Turismo porque entienden que es una cuestión de “perspectiva privada”

“El turismo no solo genera miles y miles de empleo genuinos, sino que es la actividad económica más transversal de la que viven empresarios, emprendedores de todas las escalas y miles de familias que no forman parte directamente de la actividad” Comunicado publicado en la página del Ente de Turismo de Tucumán

Los titulares de las carteras de Turismo de las provincias que integran el Norte Argentino expresaron su “preocupación” por declaraciones públicas de referentes de La Libertad Avanza con respecto a que no exista un ministerio del área porque lo consideran cuestión de “perspectiva privada”.“El turismo es necesario en un país como la Argentina, donde la generación de puestos de trabajo es un problema central para resolver”, señala el pronunciamiento, difundido a través de un comunicado de prensa.“Es esta actividad la que se presenta como una herramienta generadora de oportunidades que debe potenciarse con el acompañamiento de políticas públicas que amplíen sus efectos positivos”, coincidieron los titulares de las carteras de Turismo. El comunicado, que se encuentra publicado en la página del Ente de Turismo de Tucumán , está firmado por el titular del área de esa provincia, Sebastián Giobellina; Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero; Gustavo Luna, ministro de Turismo y Cultura de La Rioja; Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes de Salta; Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy y Roberto Brunello, ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.El documento fue emitido luego de que Eugenia Rolón, responsable de Comunicación del La Libertad Avanza, que responde al candidato a presidente Javier Milei, declaró en los medios que “desde el Estado no se deben fomentar, en un país donde la mitad de los chicos no tienen para comer, ciertas actividades”, en referencia al turismo.“Aunque dan empleo a muchas personas, ellas son exitosas por sí mismas, no por estar trabajando en el Estado”, agregó Rolón.Asimismo sostuvo, que, en caso de ganar las elecciones, la decisión del espacio político al que pertenece es que no exista el Ministerio de Turismo porque entienden que es una cuestión de “perspectiva privada”.En ese sentido, el comunicado señala “es preciso remarcar que estas consideraciones reflejan un desconocimiento preocupante sobre el funcionamiento de la industria donde la sinergia pública–privada juega un rol fundamental para que Argentina sea líder, quizá, en la única actividad económica donde hay continuidad de políticas públicas”.Y agrega “el Norte argentino es una de las regiones que, en la industria turística, más crecimiento sostenido tiene en varios indicadores" y que "esto no sería posible sin la asociación pública–privada; un Estado presente, puesto a brindar herramientas para que el sector privado crezca y potencie así sus efectos de inclusión económica”.Además manifiesta que considerar “a la inversión pública en el turismo como un gasto, que ese gasto es causante de “chicos con hambre”, es una negación grosera de parte de un sector político que tiene intenciones de conducir este país”.La declaración destaca que “el turismo no solo genera miles y miles de empleo genuinos, sino que es la actividad económica más transversal de la que viven empresarios, emprendedores de todas las escalas y miles de familias que no forman parte directamente de la actividad”.Por último, se pregunta "¿Qué hubiese sido de nuestro sector en la pandemia sin un Estado presente? ¿Qué sería de los destinos en temporada baja sin PreViaje? ¿Qué sería de muchos municipios de Argentina sin el programa 50 Destinos? ¿Qué sería de los destinos que necesitan la promoción internacional sin un estado que acompañe en las ferias generando más oportunidades y empleo? ¿Qué sería la actividad sin las acciones de promoción que potencia el turismo que en las provincias del Norte puede significar el 10% del PBI?.