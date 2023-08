Fuertes críticas a Meta en Canadá por bloquear noticias en plena crisis por los incendios

El gigante tecnológico recibió criticas por bloquear en su red social Facebook los enlaces de noticias sobre los incendios.

El gigante tecnológico Meta recibió una ola de críticas en Canadá por bloquear en suen ese país cuando miles de personas eran afectadas por el fuego que las obligó a abandonar sus viviendas, yEl pasado 1 de agosto, Meta empezó a bloquear la distribución de enlaces a noticias en sus plataformas Facebook e Instagram en respuesta a una recienteque exige a los gigantes tecnológicosBasada en una legislación similar de Australia, la, pero que entrará en vigor el año próximo, busca apoyar a un sector periodístico en apuros por la fuga de publicidad y el cierre de cientos de publicaciones en la última década.a, argumenta que los medios comparten contenidos en sus plataformas para atraer lectores, lo que los beneficia.Elarremetió esta semana contra Meta, diciendo a los periodistas que era "Casien Canadá van a pararque expresaron sus propias reservas sobre la Ley, según informó la agencia de noticias AFP.emisora del norte del país,"Meta podría levantar la prohibición temporalmente en aras de la preservación de la vida y no sufrir ninguna sanción económica porque la legislación aún no ha entrado en vigor", dijo a la AFP.En tanto,emisora francófona de Yellowknife, señaló quede Meta, con capturas de pantalla de los artículos para su difusión desde cuentas personales.Algunos de los grandes periódicos de Canadá, como el, lanzaron, una opción que resulta menos accesible para medios pequeños."Los insto a que consideren tomar la tan necesaria acción humanitaria y levantar inmediatamente su prohibición de noticias e información canadienses vitales para las comunidades que se enfrentan a esta emergencia de incendios forestales", escribió en una carta esta semana la"La necesidad de información fiable, de confianza y actualizada puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte", agregó Tait cuandoMeta, que no respondió a las peticiones de comentarios de la AFP, rechazó la sugerencia de la CBC, y animó a los canadienses a utilizar la función "Comprobación de seguridad" de Facebook para informar a sus contactos si están a salvo o no.