Restauran el rancho que inspiró a Molina Campos

¡AVANZAN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA CASA DE FLORENCIO MOLINA CAMPOS! 🏡✨ pic.twitter.com/3mplwHt91Y — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 25, 2023

Hernán Tulissi, director de Museos y Patrimonio de la Municipalidad de Moreno

El escenario de la vida del gaucho

Recuperación histórica

El rancho, ubicado en la localidad de La Reja del partido bonaerense de Moreno y cuyos campos y bañados fueron el escenario donde pintó a sus míticos gauchos de ojos saltones, comenzó a ser restaurado en estos días con el propósito de convertirse próximamente en casa-museo y espacio abierto a la comunidad.A principios de la década del 30, el pintor llegó a esa zona cercana al Río Reconquista y en 1934 levantó su rancho con troncos de palmera, montando allí su atelier pero, y fue lugar de disfrute e inspiración del artista hasta su muerte en 1959."Estamos realizando obras de restauración en la estancia 'Los Estribos', finca donde vivió gran parte de su vida Molina Campos, para resguardar nuestra identidad y luego convertirla en museo y espacio de encuentro para toda la comunidad", celebró la intendenta Mariel Fernández en su cuenta oficial de Twitter.La funcionaria acompañó su posteo con un video donde se veen el revoque de muros y pintando de blanco vigas y cielorrasos.de Moreno, cuenta a Télam que "la casa fue recuperada el 6 de agosto del año pasado y al tiempo comenzaron trabajos de restauración y a ponerse a punto las instalaciones"."Se hizo un trabajo de catalogación de los bienes de la época de Florencio que contenía y la empresa que está haciendo la obra de restauración está respetando eso", remarca.Tulissi destaca que "se finalizó la primera parte. Se cambiaron los techos, se reacondicionaron las rejas, la pintura, se desmalezó y se colocó una reja perimetral, que no tenía y, que tiene que ver con otro espacio al costado, donde había una casa de los caseros que se va a demoler porque no tenía valor histórico"."Cuando la obra se termine, ´Los Estribos´ se va a abrir como ´casa museo´ y espacio para toda la comunidad", dice con entusiasmo.La idea es que quien recorra ese rancho y sus alrededores contemple esa llanura, los bañados, los montes de eucaliptos,para graficar la vida del gaucho: el espacio campestre donde araba, domaba caballos, tomaba mate, organizaba bailes donde flirteaba con mujeres de trenzas largas y polleras largas, un rancho en cuyo interior se jugaba a las cartas y los viejos contaban cuentos a sus nietos.El rancho "Los Estribos", pero en esa oportunidad no estaba Molina Campos, que había viajado a Estados Unidos, aunque estaba su esposa, quien le hizo disfrutar de un asado criollo.El creador estadounidense de personajes animados admiraba la obra de Molina Campos y el artista argentino llegó a trabajar con él en su estudio en Estados Unidos pero el vínculo laboral concluyó cuando el pintor percibió cierta burla hacia el gaucho de parte de Disney., la marca de los estribos en el hogar chimenea, muebles empotrados, los techos y en la planta alta se conserva tal cual el estudio donde pintaba con las ocho ventanas, algunas de la cuales dan al río Reconquista", detalla Tullisi con entusiasmo."Tenemos previsto hacer una visita al rancho. Sabíamos que estaba muy avanzada la obra y está buenísimo ver las imágenes.. Próximamente la iremos a ver", expresa por su parte la familia de Molina Campos.El gobierno bonaerense junto al interventor de la Fundación Molina Campos iniciaron una recuperación histórica de la obra del artista.La Fundación fue creada en 1969, diez años después de la muerte del pintor, con la finalidad de custodiar, conservar y difundir parte de su legado pero según se investigó, la institución no había hecho presentaciones contables, ni tenía CUIT, y cuando en 2020, en plena pandemia, apareció un cartel de "se vende" en el museo de Moreno, se encendió la alarma y puso en alerta al municipio.Entonces, por medio del decreto 403/21 se declaró al espacio "patrimonio histórico" y radicó una denuncia ante la Inspección General de Justicia (IGJ).Una parte significativa de las obras recuperadas fueron exhibidas hasta hace unos días en dos muestras que desde julio tuvieron lugar en el Teatro Argentino de La Plata y en el Museo de Bellas Artes de Moreno pero días atrás el nieto del pintor, Gonzalo Giménez Molina, advirtió que"Tenemos individualizados los títulos de las obras, porque es todo un trabajo documental en base a inventarios y a documentos escritos, ahora es momento de que la Justicia, con ese listado y con las imágenes, se aboque a recuperarlas", dijo a esta agencia.