Bullrich reagrupa a su tropa y afina el mensaje con la idea de diferenciarse de Milei

La exministra de Seguridad concetra su discurso en el "orden". Foto: Daniel Davobe.

Foto: Nacho Sánchez.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, relanzará formalmente su campaña en los próximos días, tras dedicarse a cerrar filas puertas adentro de la coalición opositora para unificar mensajes de campaña que le permitan diferenciarse del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. En la semana que pasó, Bullrich reunió por un lado a su equipo político, compuesto por gobernadores y legisladores de todo el país, y por otro lado a los economistas que la acompañarían en el Ejecutivo en el caso de llegar a la Casa Rosada.La primera tarea en la que se embarcó es cerrar filas internas y tratar de contener a los funcionarios que en las PASO jugaron para el derrotado Horacio Rodríguez Larreta , quien a nivel nacional reunió el domingo 13 de agosto un 11% de votos que el alcalde porteño no quiere ni puede dilapidar.Asimismo, la exministra de Seguridad mantuvo varios encuentros con asesores para afinar los ejes de su discurso, sobre todo en la idea de instalar lo que denomina "el cambio duradero" para diferenciarse del discurso de Milei, para lo cual busca mostrar equipos y experiencia en la gestión, a los efectos de marcar diferencias en este sentido con el candidato libertario.Uno de los dirigentes de la mesa chica de Bullrich relató a esta agencia que "el discurso será plantear un cambio para siempre, porque frente al caos kirchnerista no puede venir otro caos como el que representa Milei, para que luego de ese caos vuelva Cristina. Por eso, Patricia habla de 'orden', y ése es el eje de la campaña".Sin mencionarlo explícitamente en voz alta, desde el bullrichismo creen que un eventual Gobierno de Milei tendría muchos problemas de gobernabilidad y propiciaría un regreso del peronismo al poder.En los próximos días llegará al país Mauricio Macri y entonces se terminará de definir el rol que el exmandatario tendrá en la campaña, donde algunos elogios mutuos que se prodigaron con Milei metieron ruido en el campamento bullrichista.Las líneas discursivas de Bullrich ya fueron adelantadas durante el discurso que brindó ante los empresarios reunidos el jueves pasado en el Hotel Alvear, para participar de otra edición del Consejo de las Américas.Allí, Bullrich se diferenció de su rival de La Libertad Avanza (LLA): dijo que irá a un sistema bimonetario, donde tengan curso legal tanto el peso como el dólar, marcando diferencias con el esquema dolarizador de Milei.También, en otro gesto para diferenciarse del economista y postulante libertario, la exministra de Seguridad calificó la relación con Brasil como "estratégica", un vínculo que Milei había minimizado por diferencias con Luiz Inácio Lula Da Silva, a cargo de la conducción de ese país.En materia de política exterior, en una semana marcada por el anuncio de que la Argentina ingresará al bloque de economías emergentes de los Brics, Bullrich también sentó postura al decir que si llega a la Casa Rosada el país se bajará de esa unión de naciones.Así como a nivel nacional comienza una lenta transición entre perdedores y ganadores de la coalición opositora, Bullrich ya empezó a elaborar una lista de allegados a Larreta para sumar y otra para descartar; ese proceso también está en marcha a nivel de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.En territorio bonaerense, el próximo lunes Néstor Grindetti y Diego Santilli sellarán con una foto la unidad de JxC en el distrito.Ese día, el comando electoral de Bullrich en la provincia de Buenos Aires concretará una reunión de Grindetti con los intendentes del PRO, mientras que el jueves próximo se hará un encuentro con todos los intendentes de JxC.El jueves pasado, en tanto, hubo una reunión en la cual la UCR de la provincia de Buenos Aires se encolumnó detrás de la campaña de Bullrich, en un encuentro organizado por el Comité Provincia a cargo de Maximiliano Abad.En esa reunión se plasmó el respaldo de la 'pata radical' de la fórmula que encabeza Grindetti y secunda el jefe comunal Miguel Fernández, de la UCR, intendente de Trenque Launquen.En tanto, el "Colo" Santilli se mostró con bajo perfil, a la espera de que termine el recuento de votos de la interna que mantuvo con Grindetti, en la cual fue vencido por el intendente de Lanús por unos 18.700 votos aunque aún resta conocer el número final, proveniente del escrutinio definitivo.En términos porcentuales, y a la espera de los números que difundirá la Justicia electoral, la victoria de Grindetti sobre Santilli tuvo una diferencia ínfima: 0,25%.En cualquier caso, Bullrich y Santilli hablaron por teléfono: ella le pidió que se sume a su campaña y lo elogió por la buena elección que hizo en la provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes partidarias.También comenzó la transición en Capital Federal, donde Jorge Macri se impuso ante Martín Lousteau y ya comenzaron algunos movimientos políticos como reacción a este resultado, entre ellos la renuncia a su cargo de la ministra larretista María Migliore, quien ocupaba la cartera de Desarrollo Humano de la Ciudad.En la carta de despedida de Migliore quedó claro su alineamiento con Larreta; su portazo estaría vinculado con un rechazo a lo que considera una nueva etapa "de derecha" dentro de JxC, tras el triunfo de Bullrich en la interna.También se fue de su cargo el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), Christian Werle. El dirigente, que había jugado en la interna porteña a favor de Lousteau, dejó su puesto también tras las PASO."Hay mucha gente que no se bancó el resultado de la interna, muchos mantienen esta discrepancia en silencio y otros, como Werle, renunciaron. Él jugó fuerte para nosotros, la apuesta le salió mal y se fue del Gobierno", indicaron desde el ala más 'progresista' de la actual conducción de la Ciudad de Buenos Aires.La próxima semana la campaña seguirá con una agenda marcada por encuentros entre dirigentes, pero luego se abandonará esta etapa de fotos y respaldos para pasar a una nueva fase de caminar la calle y entrar en contacto directo con la gente."Si insistimos con las fotos de dirigentes damos la imagen de casta que la sociedad no quiere. Serán algunas fotos, para luego pasar a una etapa de campaña al estilo Patricia, con mucha presencia en las calles y contacto directo con el votante, sin intermediarios", adelantó otra fuente del espacio.En todo el país ya se confeccionó el mapa de los lugares donde antes había ganado JxC y ahora se impuso Milei: hacia allí se dirigirán las caminatas y apelaciones al voto.