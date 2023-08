Bahillo cuestionó a Milei: romper con China equivale a "una sequía" en caída de divisas

Foto: Fernando Gens

Foto: Eliana Obregón

"Quién promete salir de las retenciones de un día para otro está mintiendo" Juan José Bahillo

Foto: Fernando Gens

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, cuestionó este viernes a los candidatos presidenciales de la oposición por, y señaló que la idea de cortar el vínculo comercial con China, esgrimida por el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, equivale "a una sequía más" en términos de caída de las exportaciones."Me preocupa fuertemente que los candidatos a presidente hablen con un desconocimiento y un desparpajo total al sector diciéndoles lo que quieren escuchar, de manera casi demagógica,", apuntó Bahillo esta mañana en diálogo con Radio Continental.En particular, apuntó contra los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich y Javier Milei.Esta semana, Bullrich propuso en una presentación en el 6° Congreso Internacional de Coninagro, a partir de un "mecanismo de retención de una parte del dinero que va a ser un crédito a futuro"."Ya no va a ser una retención, sino un dinero que la gente va a tener como un ahorro para después utilizarlo y, como vamos a tener bimonetarismo, se lo va a poder tener en la moneda que se quiera", esbozó la candidata.Bahillo afirmó que no entendió la idea de Bullrich:"Quién promete salir de las retenciones de un día para otro está mintiendo", apuntó el titular de Agricultura.Además del "punto de vista fiscal", una salida total sin gradualismos de dicho tributo provocaría -indicó- problemas en "la rotación de cultivos y el cuidado del suelo", y además"(Los candidatos) hablan de cualquier cosa, como le pasó a Bullrich con el tema de las retenciones y como habla Milei con el tema de cortar el vinculo con China y el Mercosur", opinó Bahillo.Sobre la propuesta esbozada por el candidato libertario, el funcionario enfatizó que "cortar el vínculo con China" implicaría "prácticamente una sequía en términos de volumen de exportaciones", puesTambién cuestionó la idea de liberalizar el comercio exterior sin ningún tipo de intervención estatal."Es imposible que un privado venda un producto de la cadena agroalimentaria sin que, por ejemplo, haya un acuerdo sanitario entre ambos países, que se traduce en un certificado sanitario.Por otra parte,, pero pidió "no circunscribir la agenda de desarrollo del sector primario" únicamente a dicho tema."Si miramos que el único problema que tiene el campo o desafío para crecer es el tema retenciones, nos estamos equivocando. Además, tenemos que hablar de biotécnica, biotecnología, de abrir nuevos mercados, y de políticas que tengan que ver con agregar valor", indicó.De cara a la próxima campaña, el funcionario destacó que "el campo está con un muy nivel de actividad y con una muy buena expectativa", con "ánimo de producir, trabajar e invertir", pese a que aún "no se recuperaron los perfiles de humedad" en algunos lugares "de la zona núcleo".Respecto al dólar agro, Bahillo reconoció que, si bien "fue una buena decisión para quien retenía soja o maíz", para "una gran cantidad de productores y sectores no fue la mejor", pero que "hay que entenderlo en el marco de la restricción de dólares que teníamos y de los compromisos de deuda que tiene nuestro país".En la misma línea del ministro de Economía, Sergio Massa, Bahillo afirmó que,como la "energía, minería y la economía del conocimiento", para que "no se vaya siempre a buscar los dólares al campo".Por último, el secretario reiteró su pedido de avanzar en la Ley de Agroindustria en el Congreso, y anticipó que "en las próximas semanas" se presentará "un proyecto de ley muy similar para las economías regionales".