Milei y una propuesta de política exterior "altamente ideologizada" y "casi caricaturesca"

Foto: Fernando Gens.

Foto: Pablo Añeli.

Foto: Camila Godoy.

En un contexto de reconfiguración de la hegemonía global, el candidato presidencialEsta y otras conclusiones son parte del análisis que especialistas consultados por Télam hicieron sobre la promesa del postulante de La Libertad Avanza (LLA) de-los dos principales socios comerciales de la Argentina- en caso de llegar a la Casa Rosada."Serán socios comerciales del sector privado. No hacemos pactos con comunistas", dijo Milei sobre cómo serían, bajo un hipotético gobierno a su cargo, las relaciones con China y Brasil, países con los cuales la Argentina tiene desde hace años una asociación estratégica.Las recientes declaraciones de Mieli a la agencia Bloomberg que provocaron malestar en Beijing y Brasilia incluyeron luego una definición queAl exponer el jueves pasado ante el Consejo de las Américas el ganador de las últimas PASO rechazó el ingreso de Argentina a los Brics, el bloque de potencias y países emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y afirmó que su "alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel", dos naciones que paradójicamente mantienen un fuerte intercambio comercial con el gigante asiático.. Hoy las contradicciones del sistema internacional son otras", evaluó la politóloga, miembro del Observatorio del Sur Global y excoordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur, con sede en Montevideo.Para Vázquez, por el contrario, un país como la Argentina, enclavado en "una región periférica, debe garantizarse márgenes de autonomía para lograr estrategias soberanas de desarrollo e inclusión".La profesora en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación analizó que"La experiencia reciente del Brasil es un antecedente en la región del daño que pueden causar a un país este tipo de miradas: aislamiento internacional y pérdida de mercados", evaluó Vázquez.Desde una postura similar,, doctorado en Historia por la UBA e investigador del Conicet,, "sobre todo con China con la que las relaciones diplomáticas y los acuerdos comerciales son claves para garantizar exportaciones y la entrada de dólares a la Argentina"."Es absurdo no tener relaciones diplomáticas con países que tengan otra cosmovisión política eso no lo hace prácticamente ningún país en el mundo", reflexionó Morgenfeld, quien acaba de publicar su libro "Nuestra América frente a la doctrina Monroe: 200 años de disputas".Por su parte, el profesor de la Unsam y también investigador del Conicet,, opinó que MiIlei presenta una propuesta de política exterior "altamente ideologizada" que"China es el primer destino de las exportaciones agropecuarias y ganaderas, mientras que Brasil es el principal destino de nuestras exportaciones industriales", precisó, para luego señalar que "congelar las relaciones con estos dos países tendría también implicancias fuertemente políticas"."Brasil no solo es nuestros principal socio comercial, también es un aliado estratégico en la región, compartimos proyectos y esquemas de integración en multiplicidad de asuntos. Por otro lado, China es hoy una potencia global que ofrece oportunidades en materia de inversión y desarrollo de infraestructura que no está ofreciendo ninguna otro país", sintetizó.En la misma línea, Vázquez destacó queDesde un aspecto puramente comercial "China es el principal destino exportador de ocho provincias argentinas; Brasil lo es de cuatro de ellas, incluyendo a la provincia de Buenos Aires, núcleo central de la industria nacional", graficó.Para Morgenfeld, el gigante asiático -que junto a Brasil fue uno de los principales impulsores del ingreso de Argentina al Brics, el bloque que representa el 24% del producto bruto global- "implica para Argentina un actor central en función de profundizar la cooperación con los países del Sur Global, diversificar las relaciones externas y reducir la dependencia de las potencias del Norte".Estas cuestiones hacen, según el investigador Conicet,Vázquez juzgó "insostenible" una ruptura con el país gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, ya que "elevaría exponencialmente la tensión con Brasil, volviendo imposibles consensos en múltiples temas relevantes para el país en el ámbito del Mercosur y en foros internacionales en los que hoy se están reconfigurando las principales reglas del comercio y la política internacionales".Los especialistas"No es posible mantener la profundidad y el volumen de los vínculos económico comerciales con esos países sin la mediación de los Estados. La mayor parte de las importaciones y exportaciones se dan un marco de acuerdos entre países, que establecen normativas y regulaciones en cuestiones, administrativas, aduaneras y fitosanitarias, entre otras, que no pueden será administradas por los privados", analizó Frenkel.Desde una perspectiva similar, Morgenfeld apuntó que"Pensemos solamente que el tratado del libre comercio que la Unión Europea está negociando con el Mercosur tiene enormes posiciones proteccionistas en el tema agrícola que afectan a la Argentina y a Brasil y que traban la confirmación de ese acuerdo de libre comercio", ejemplificó.Sobre el mismo punto, Vázquez señaló que"Algunas de las mayores disputas del momento actual son regulatorias, es decir, son disputas entre Estados que buscan reconfigurar las normas internacionales en temas claves, con alto impacto económico y sobre el desarrollo (cambio climático, ciberseguridad, inteligencia artificial, 5G, y otros)", precisó.Bajo esa idea, evaluó que