Boca juega ante Sarmiento con el sueño de hilvanar otra victoria en la Copa

Foto: Archivo Télam.

Probables Formaciones

que inició con una victoria su campaña en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol,, que también ganó en su presentación, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona B que los "Xeneizes" asumirán con una formación alternativa debido a su participación en la Copa Libertadores.El encuentro se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín, en la ciudad más importante del noroeste bonaerense, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por ESPN Premium.Boca comenzó el torneo doméstico con un triunfo claro sobre Platense (3-1) en La Bombonera, pero su gran objetivo del semestre es la Libertadores y el miércoles próximo deberá jugar en Avellaneda ante Racing la revancha del cruce de cuartos de final que igualaron cero a cero en el partido de ida jugado en La Boca.Por esa razón, el DT Jorge Almirón preservará a sus principales figuras, entre ellos el arquero Sergio "Chiquito" Romero, el capitán Marcos Rojo y el goleador uruguayo Edinson Cavani, los jugadores de mayor jerarquía del plantel.En ese contexto, el único titular que viajará a Junín será el zaguero Nicolás Valentini, mientras que fueron citados después de mucho tiempo tres que estaban marginados: Esteban Rolón, Norberto Briasco y Juan Ramírez, este último con la posibilidad de ser titular en el mediocampo.Para Almirón será un buen banco de pruebas para ver en acción a los jugadores de recambio del equipo titular, algunos de ellos como el delantero santiagueño Exequiel "Changuito" Zeballos, quien tiene chances de jugar en la Copa ante Racing si no se recupera a tiempo Valentín Barco de la lesión muscular que sufrió en el cruce de ida.Además, debutará el mendocino Ezequiel Bullaude, un generador de juego que llegó a Boca procedente del Feyenoord neerlandés y que Almirón considera como un buen recambio, y estará también Darío "Pipa" Benedetto, relegado de la formación titular por la llegada de Cavani.Entre los suplentes estará el juvenil Jabes Saralegui, nacido en Entre Ríos hace 20 años y una de las grandes esperanzas del club al que Almirón sigue de cerca por su capacidad como mediocampista, tanto en defensa como en ataque, de hecho marcó goles en los partidos de la división Reserva ante Platense y Sarmiento, respectivamente.Boca asumirá el partido con una formación alternativa pero que tiene a jugadores como Marcelo Weigandt, Lucas Janson o el paraguayo Bruno Valdez, quienes tendrán en Junín una buena ocasión para mostrarse y ser más considerados por Almirón.Su rival, Sarmiento, le ganó en la fecha inicial a Tigre (2-0) y así inició en forma exitosa el ciclo de Pablo Lavallén como entrenador en reemplazo de Israel Damonte.Para recibir a Boca, Lavallén tiene dos interrogantes en la formación.Una es en el lateral izquierdo, donde ensayó durante la semana con Gabriel Díaz y también con Nahuel Gallardo, el hijo del "Muñeco" que se sumó tras no ser tenido en cuenta en River, que antes lo había prestado a Defensa y Justicia.La otra incógnita está en el mediocampo, ya que en la práctica alternó a Manuel García con Maico Quiroz, otro de los refuerzos llegado desde Racing.Sarmiento está apremiado por el descenso en la tabla general, ya que tiene apenas cinco puntos más que Huracán e Independiente, y se acercó a dos Colón de Santa Fe tras haber superado el viernes por la noche a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.El partido generó que el club de Junín vendiera entradas para no socios, a un valor de 13.000 pesos para las generales y de hasta 27.000 pesos en el caso de las plateas cubiertas, y además se aclaró que nadie puede ir identificado con los colores de Boca porque se le negará el ingreso al estadio Eva Perón, habilitado para 17.000 localidades luego de las últimas inspecciones efectuadas durante la semana por personal de Aprevide.En cuanto al historial entre ambos, es de 11 partidos y favorece ampliamente a Boca con nueve triunfos contra uno solo de Sarmiento y un empate.La última vez que se enfrentaron en Junín fue el 12 de octubre del año pasado y Boca se impuso por 1 a 0 con un gol de Luca Langoni que resultó clave para la obtención semanas después del título de campeón de la Liga Profesional de Fútbol, cuando al equipo lo dirigía el formoseño Hugo Benjamín Ibarra.: José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Díaz o Nahuel Gallardo; Guido Mainero, Manuel García o Maico Quiroz, Diego Calcaterra y Sergio Quiroga; Alan Marinelli y Lisandro López. DT: Pablo Lavallén.: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia y Marcelo Saracchi; Diego González, Jorman Campuzano y Juan Ramírez o Ezequiel Bullaude; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.Silvio TruccoMauro Vigliano.Eva Perón, de Sarmiento de Junín.17.ESPN Premium.