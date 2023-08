Grupos de WhatsApp y agitación por redes sociales, detrás de los robos organizados

La justicia investiga la organización de robos a través de grupos de WhatsApp.

Convocatorias a través de grupos de WhatsApp y agitación a través de redes sociales fueron los denominadores comunes de los robos organizados a comercios y supermercados ocurridos en distintos puntos del país y principalmente en la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires, según señalaron fuentes oficiales y judiciales.Los resultados de los primeros días de investigación permitieron determinar, además, que en muchos casos hubo personas con antecedentes penales involucradas en los hechos delictivos, algo que quedó plasmado en los distintos expedientes judiciales y que provocó que los investigadores vuelvan a preguntarse quiénes pueden estar detrás de los hechos.En Moreno, provincia de Buenos Aires, se produjo una situación particular: en una vivienda allanada en una causa por supuesto tráfico de estupefacientes se encontraron elementos robados de un supermercado chino y hasta un changuito de ese comercio, informaron fuentes judiciales consultadas por esta agencia.Hasta ahora, los robos organizados tramitan ante la justicia local y fueron provisoriamente encuadrados como "robo en banda en poblado" que tienen penas de hasta 10 años de prisión, aunque la justicia federal porteña tiene un expediente abierto en el que se intenta determinar si el dirigente Raúl Castells participó de la organización, según él mismo dijera públicamente."Las investigaciones recién empiezan y por ahora se investiga cada caso en su jurisdicción, aunque pueda haber comunicación entre los investigadores. No se descarta ninguna hipótesis"; respondió una fuente judicial cuando se le consultó si se observaba una organización común detrás los disantos hechos con características similares ocurrido esta semana.Un caso que llamó la atención de la justicia y de la política fue el de una mujer del partido bonaerense de Lomas de Zamora que fue incorporada a un grupo de WhatsApp en el que se convocaba a saquear comercios: por temor a quedar involucrada en un hecho delictivo hizo la denuncia y eso permitió detener a los 4 supuestos instigadores en Ezeiza.El martes último, cuando comenzaron a sucederse los intentos de robo, fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien denunció públicamente que ese "día empezó una campaña masiva por las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo, un bombardeo constante".Durante la semana, fuentes consultadas por esta agencia aseguraron que distintas fuerzas policiales, a través de los trabajos de inteligencia criminal, habían detectado que desde días previos se habían comenzado a organizar robos.En este contexto, el jueves último el Gobierno nacional oficializó la creación del Comando Unificado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales "con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad y al aseguramiento de cualquier situación que amenace los derechos y garantías constitucionales en todo el territorio nacional".El organismo reúne a "la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, y Policía de Seguridad Aeroportuaria".También quedará integrado por "representantes de los cuerpos policiales de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias que, en todo caso, designen las autoridades competentes. Los funcionarios designados poseerán, en el marco de sus funciones, capacidad decisoria sobre el personal y los medios afectados al operativo de seguridad", según se aclaró en la normativa.El viernes pasado, la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, afirmó que los detenidos por los robos organizados que se registraron esta semana en distintas ciudades integran "bandas de delincuentes, incluso con antecedentes" y aclaró que si hubo responsabilidad de algún sector político "lo va a determinar el Poder Judicial"."La convocatoria fue el denominador común porque se armaron a través de redes sociales o Whatsapp para cometer delitos en el país. El resultado de los allanamientos da cuenta que son bandas de delincuentes con antecedentes y que, en algunos casos, estaban siendo buscados. Por eso estamos haciendo investigaciones cruzadas", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10.Con respecto al aval o impulso de algún sector político a los robos en banda, la funcionaria aseguró que "hubo irresponsables que han querido generar este caos y difundieron y fomentaron este tipo de robos" pero advirtió que la responsabilidad política "lo va a determinar el Poder Judicial".En tanto, destacó el funcionamiento del comando federal de seguridad unificado tras asegurar que "se dio una buena respuesta y se han parado muchos intentos de robos" con el accionar de las fuerzas federales en conjunto con las policías locales.Varios de los robos organizados e intentos de robos de esta semana ocurrieron en las zona oeste y noroeste del Gran Buenos Aires.La jueza de Garantías 6 de San Martín, Elena Gabriela Persichini, confirmó que cuatro personas fueron aprehendidas acusadas de ingresar a robar a un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz, el 22 de agosto pasado.En otro local de esa cadena en Maquinista Savio, un grupo de jóvenes intentó entrar en forma violenta, por lo que la policía detuvo a seis personas, cuatro de ellos de entre 12 y 15 años, según informó el municipio de Escobar.En tanto, en el partido de Merlo hubo otros cuatro detenidos, uno de ellos en la localidad de Libertad, cuando intentó ingresar junto a un grupo de personas a un supermercado de la empresa Carrefour, mientras que tres jóvenes fueron apresados al intentar robar una carnicería en San Antonio de Padua.Mientras que en Moreno se registraron al menos tres hechos delictivos en dos supermercados y en un comercio de ropa: según voceros judiciales y municipales, hubo un total de 15 personas detenidas que serán indagadas por los delitos de "robo calificado, poblado y banda", y tres de ellos también por los delitos de "daño y uso de arma impropia".Uno de esos casos fue cometido el 22 de agosto en el supermercado Reconquista, de la localidad de La Reja, donde los delincuentes no solo robaron mercadería, sino que destrozaron el lugar y lo prendieron fuego. El mismo día, pero en pleno centro comercial de Moreno, un grupo de personas jóvenes, varones y mujeres, asaltó un local de ropa "Narrow".Hasta el jueves, unas 120 personas fueron detenidas como acusadas de cometer robos o intentos de robo en distintos supermercados y comercios del conurbano bonaerense, mientras que otras 50 fueron apresadas en allanamientos realizados por intimidaciones realizadas mediante grupos de Whatsapp, informó el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad provincial, Javier Alonso.En el barrio Casasco de Moreno Sur se realizó una serie de allanamientos donde se recuperó mercadería robada del local "Reconquista", además de drogas, armas y teléfonos celulares. En este caso se detectó que personas investigadas por venta de drogas guardarían relación con los robos en banda cometidos en esa zona.En Luján siete personas, dos de ellas menores de edad, fueron aprehendidas por la policía por intentar robar en un supermercado y luego atacar camiones con mercadería que pasaban por los alrededores, lo que derivó en enfrentamientos con los efectivos.