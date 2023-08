Cafiero: "El pago de un peaje no va a definir la relación con Paraguay"

"Hay una comisión de la Hidrovía que trabaja y muestra las erogaciones que la Argentina viene haciendo". Foto Sebastián Granata.

Cafiero: "La relación diplomática no se va a definir por un peaje, una declaración o un malentendido"

Esta semana se reunieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Santiago Peña.

Presidente @SantiPenap: no tenemos problema en avanzar en la discusión de las tarifas de la hidrovía según los servicios y obras realizadas por nuestro país tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacyretá que Argentina reclama hace 30 años. — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) August 25, 2023

El canciller Santiago Cafiero dijo este sábado que la relación entre Argentina y Paraguay "no se va a definir por el pago de un peaje, una declaración o un malentendido", luego de la reunión que mantuvieron esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Santiago Peña en la que acordaron conformar una "comisión de máximo nivel" para el fortalecimiento y financiación de los costos de operación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y la creación de un programa para saldar las deudas que ambos países reclaman en torno a la represa binacional de Yacyretá."La relación diplomática no se va a definir por un peaje, una declaración o un malentendido", respondió Cafiero en declaraciones a radio Mitre al ser consultado sobre declaraciones de Peña en las que habló de una supuesta promesa incumplida por parte del Gobierno argentino."Salimos pensando que teníamos un entendimiento de que se iba a dejar de cobrar y a tener un espacio donde conversar", dijo el mandatario paraguayo este viernes al canal La Nación+.Luego de que los medios paraguayos acusaron a Massa de "mentir", Cafiero respondió que "esa descalificación no debió ocurrir, no la merece nuestro ministro solo por no estar de acuerdo"."He hablado con gente que estuvo en la reunión y eso no fue lo que ocurrió (respecto de que las autoridades paraguayas habrían interpretado que se suspendería el pago del peaje)" y puntualizó que "si hubo algún malentendido que saldar, no se hará con declaraciones que no van a contribuir en nada a superar este tema".El canciller explicó que "si va un camión argentino por una ruta paraguaya, paga peaje porque esa ruta hay que mantenerla, acá pasa lo mismo, Argentina hace diez años que viene haciendo dragado, balizamiento, toda esa asistencia es erogación de gastos que lo venía pagando el Tesoro Argentino y lo tienen que pagar quienes usan la Hidrovía, que no es Paraguay, son empresas privadas".Cafiero especificó que "en estos días un buque quedó detenido porque no pagó el peaje durante dos días, ese buque debía 4.000 dólares, para los volúmenes que llevan dentro del transporte son tarifas muy muy baratas que son para mejorar el servicio".Y dijo que lo que la Argentina propuso a Paraguay fue "mostrarles con claridad las obras que Argentina está haciendo" al ratificar que "se seguirá cobrando peaje porque las obras las estamos haciendo"."A no ser que no queramos hacer más obras pero después se van a varar los buques porque nadie hace el dragado. Por otra parte, es una tarifa que estaba contemplada desde el 2013 pero se puso en valor cero. Lo que se corrigió, es decir, esto tiene un costo", dijo el canciller.E insistió en que "hay una comisión de la Hidrovía donde se viene trabajando y mostrando técnicamente las erogaciones que la Argentina viene haciendo. Hoy todos los transportistas están pagando".El viernes, el ministro de Transporte, Diego Giuliano insistió en que en la reunión mantenida por Massa con Peña, se acordó "una metodología de cooperación" para el tránsito por la Hidrovía Paraná-Paraguay, y en ningún momento se decidió "levantar el cobro de peajes".A través de su cuenta de Twitter, el funcionario nacional respondió a las manifestaciones vertidas por el mandatario paraguayo, respecto a que sí había existido un compromiso para dejar de cobrar el peaje."Presidente @SantiPeña: no tenemos problema en avanzar en la discusión de las tarifas de la Hidrovía, según los servicios y obras realizadas por nuestro país tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacyretá que la Argentina reclama hace 30 años", escribió Giuliano en la red social, lo que fue reconfirmado por el canciller.