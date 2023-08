Yulimar Rojas se consagró campeona mundial en salto triple en Budapest

Yulimar campeona mundial en salto triple. / Foto: @WorldAthletics.

La venezolana Yulimar Rojas se consagró campeona mundial en salto triple en Budapesthttps://t.co/XPN2GxBz7qpic.twitter.com/QlPwTBKZvm — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 26, 2023

Yulimar Rojaseste viernes, luego de marchar en la octava posición en el último intento que precedió a su consagración,La plusmarquista de Caracas, de 27 años, estampó una marca de 15,08 metros, que quedó relativamente lejos del récord mundial que ella misma posee (15,74), pero que le permitió disfrutar de una nueva medalla de oro en una competencia ecuménica."Ha sido una final un poco complicada. Ha sido una competencia rara para mí. Pero siempre he creído en mí. Si algo me caracteriza es que para mí no hay techo, no hay barreras. Sí que es verdad que no me he encontrado y psicológicamente estaba sufriendo”, confesó la atleta sudamericana.Rojas aventajó ligeramente a la ucraniana Maryna Bekh Romanchuk, que saltó 15,00 metros y alcanzó la presea de plata. Mientras que la cubana Leyanis Pérez se subió al último escalón del podio, con un registro de 14,96 metros.La venezolana logró -de esta manera- su séptimo titulo Mundial consecutivo en la modalidad. Los anteriores fueron alcanzados en Portland 2016, Birmingham 2018 y Belgrado 2022 (todos bajo techo), además de los obtenidos en Londres 2017, Doha 2019, Oregon 2022 y Budapest 2023 (al aire libre).Rojas también consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y el oro en Tokio 2020.