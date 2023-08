La Federación Española de Fútbol amenazó a la campeona mundial Jenni Hermoso

Jenni Hermoso aseguró que se sintió "vulnerada y víctima de una agresión". Foto: AFP.

Una amenaza extendida al resto del plantel

(RFEF) anunció este sábado quecon el fin de defender la postura del presidente del organismo Luis Rubiales, quien asegura que el beso que le dio en los labios en la premiación del mundial celebrado en Oceanía fue "consentido"."La RFEF y el señor Presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora", indicó el organismo en un comunicado oficial, consignó la agencia de noticias AFP.El anuncio se originó a raíz de la declaraciones de Hermoso,, quienen la boca tras recibir la medalla de campeona, luego del triunfo de España ante Inglaterra en el Mundial Femenino celebrado en Australia y Nueva Zelanda.La RFEF indicó que iniciará "las acciones legales que correspondan" para defender la versión de su presidente, quien en la víspera rechazó dimitir y fue más allá con su declaración de que "el beso en los labios se trató de un gesto consentido".Por su parte,cuando recibió el beso al término de la final del Mundial, después de haber afirmado que "no fue consentido", recordó AFP.La RFEF acompaña su comunicado de cuatro fotos para defender su versión de que fue la jugadora la que levantó del suelo al presidente, y no al revés, asegurando que "los pies de Rubiales están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora".Además, la Federación le respondió a las jugadoras internacionales que anunciaron su negativa a volver a jugar con la Selección española bajo la dirección de los actuales dirigentes de la RFEF recordando que "la participación en la Selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".Hermoso recibió también en las últimas horas el apoyo de la Liga femenina de fútbol de México y sus clubes ya que ella se desempeña como futbolista en ese país."En la Liga MX Femenil defendemos y protegemos los derechos de nuestras jugadoras, directivas y staff; tendremos tolerancia cero ante cualquier tipo de acto que atente contra su integridad", indicó el organismo.En tanto esta noche diversas plataformas y asociaciones feministas se concentraran en Granada para pedir la renuncia de la máxima autoridad del fútbol español durante el partido al que asistirá Luis Rubiales y que se jugará bajo el "Nombre amigos de Rubiales", donde dirigentes de clubes españoles le brindaran apoyo al directivo."Exigimos la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley 'Solo Si Es Sí', el protocolo de actuación contra la Violencia Sexual previsto en la Ley del Deporte, sanción de su incumplimiento, la exigencia de responsabilidades y que el Consejo Superior de Deportes (CSD) difunda y promueva acciones de prevención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y es sexismo", reclaman en un comunicado las organizaciones feministas, según consignó la agencia de noticias Europa Press.Asimismo, realizaron un llamamiento a la sociedad para que "reaccione ante ciertos comportamientos y actitudes hacia las mujeres en la vida en general y en el mundo del fútbol en particular, que son incompatibles con una sociedad que cree en la igualdad. Es una cuestión de estado".