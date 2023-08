Una muestra en Fundación Proa se interroga por la existencia de un "arte argentino"

Foto: Eliana Obregón.

La muestra tiene distintos lenguajes como el videoarte, piezas site specific, murales e instalaciones, un planteo del curador Rodrigo Alonso

"El punto de partida fue plantear esta idea de cierta tensión entre el arte local, o que hace referencia a cuestiones locales, hablado con un lenguaje internacional, con un lenguaje global, que es el arte contemporáneo" Rodrigo Alonso

Foto: Eliana Obregón.

La exposición "Conjeturas. Explorando el arte hoy", queen Fundación Proa (Avenida Pedro de Mendoza 1929, barrio de La Boca, Caba), donde permanecerá hasta noviembre, reúne obras de destacados artistas contemporáneos argentinos que exploran temas de la realidad actual, desde la identidad y la política hasta la cultura y la tradición, a través decomo el videoarte, piezas site specific, murales e instalaciones, un planteo delque apunta a pensar cómo se abordan cuestiones locales desde un "lenguaje" internacional.¿Existe un arte argentino? es al menos uno de los interrogantes que busca poner sobre la mesa este derrotero visual a través de-en su mayoría recientes- de 14 artistas argentinos -algunos radicados en el exterior- aunque todos trabajan "con un 'lenguaje' global que uno ve por ejemplo cuando viaja a cualquier bienal del mundo, pero abordando temáticas que hacen referencia a cuestiones locales", explica el curador RodrigoLa muestra recibe al visitante con una, un mural sobre la pared hecho con tubos de luz y microprocesador de casi tres metros de ancho -obra consagratoria del fallecido artista- que exhibe unas luminosas franjas blancas y celestes que se van encendiendo hasta brillar, pero -como si el mecanismo que las alimenta se hubiera agotado, o como si fuera una metáfora de la economía argentina- comienzan a titilar hasta casi apagarse. Y luego, vuelve a empezar. Un inicio del recorrido que es conveniente leer "como una ironía", asegura el curador."El punto de partida fue plantear esta idea de cierta tensión entre el arte local, o que hace referencia a cuestiones locales, hablado con un lenguaje internacional, con un lenguaje global, que es el arte contemporáneo. EntoncesEsa sería la hipótesis, la conjetura principal, de la exhibición", detalla Alonso a esta agencia, durante una visita por el espacio.De este modo, es posible encontrar en el corazón de la muestra una inmensa instalación de la, una estructura deforme, construida mediante planos inclinados y la técnica de la anamorfosis: la pieza presenta un gráfico de torta de la desigualdad social y económica global, que solo es posible ver completo desde un punto de vista específico del espacio. Visto desde otras perspectivas la figura se vuelve huidiza."Estos círculos de colores, rosas, pastel, son un montón de personas que viven en la desigualdad social. Detrás de los porcentajes hay miles de seres humanos", acota Alonso sobre la pieza acentuando la ironía de la misma.Rodean a esta estructura las, quienes -en palabras de Alonso- "humanizan" esos datos duros poniéndoles voz mediante exuberantes personajes mitológicos e iconografías de la identidad contemporánea.Cerca de allí, se encuentra el(argentino radicado en México): un friso de 8 metros de ancho y 3 de alto desplegado sobre la pared expositiva, que bajo el título "Bres del mun" reúne dibujos en grafito realizado sobre 500 páginas de libros distintos, que el artista compró por kilo, de manera aleatoria. Se trata entonces del dibujo de un alambrado sobre toda la superficie, una multitud de palabras acalladas -desde la partitura del himno nacional argentino hasta páginas de revistas- que si bien sugiere una sensación de inmovilidad "un simple viento puede romper ese supuesto alambrado", relata el artista mientras lo demuestra al despegar hojitas de la pared. Una obra que cambia conforme el espectador se acerca a la imagen.En la sala contigua, el visitante se encontrará con los t, quien presenta "Tremor o temblor", una pieza sonora que no suena, ya que está fuera del rango audible para el ser humano, aunque se pueden ver las vibraciones a través de tres parlantes. Estos están ubicados muy cerca de otro trabajo "Space scanner", un gran cono de metal sobre una balsa de madera que gira y que emite "un sonido de ruido blanco que se proyecta por ese cono a las superficies que lo rodean", contó el artista por lo que el espectador escucha de forma distinta el sonido a partir de cómo rebota en los objetos que lo rodean.Algunas de las obras se abocan a reflexionar sobre la materialidad de la práctica artística, como es el caso del despliegue que realiza la, quien compone sus cuadros con los restos de pedacitos de pintura que no utiliza, cuando ya se secaron, despojos que coloca como un collage sobre el papel en blanco. "Desde que comencé a pintar guardo los restos de la paleta al finalizar cada día en mi taller. Los descargo en una tela, que va acumulando toda la historia de mi pintura. Cuando esos cúmulos de óleo están secos, algo que puede demorar años, empiezo a trabajar con esos restos", relató Gurfein quien dijo que trabaja así con "los vestigios, lo que parece haber quedado fuera de la vista y ha sido desechado en la historia de la pintura".Justo enfrente se erige el conjunto de, piezas hechas con látex como formas escultóricas apoyadas sobre el muro que tienen posibilidad de mutar, debido a su material: "El torso es un motivo presente en la historia del arte siempre abordado por artistas hombres", desarrolló la creadora. "En mis obras siempre hay una referencia al cuerpo. Trabajo con látex como si fuera una piel permeable", contó la artista que en sus trabajos hace particular hincapié en la zona de las mamas.En el centro de la sala se ubica, quien se enfoca en la comunicación, la transmisión, la oralidad, el pasajes de saberes e historias intergeneracionales, también desde lo material, como si se le pudiera asignar un material a distintas partes genealógicas de una familia.Esta muestra traza "un posible panorama", reconoció Alonso sobre el conjunto que en el espacio expositivo enlaza poéticas y diálogos alrededor de la noción de "arte argentino", un itinerario que se completa con"Se presentan obras de artistas argentinos radicados en el exterior -que crean en otros entornos culturales- junto a artistas que producen en el contexto local. La apuesta 'conjetural' propone verificar hasta qué punto nos reconocemos en esta variedad de realizaciones", invita el curador.