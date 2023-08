Ucrania y Turquía analizan los riesgos del corredor de granos tras la salida de Rusia

Zelenski expresó su preocupación por la situación en el mar Negro desatada tras la ruptura el 17 de julio del acuerdo que facilitaba la exportación de cereales. Foto: AFP

El pacto de alimentos, firmado el 22 de julio de 2022, creó un corredor seguro por el mar Negro que permitió sacar de la zona de conflicto 37 millones de toneladas de granos, incluyendo 725.000 toneladas para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU

Turquía participó junto con la ONU en la mediación que llevó a Ucrania y Rusia a firmar hace más de un año un acuerdo que facilitaba las exportaciones de grano en el mar Negro.

Según el acuerdo, la ONU se comprometió a suspender las restricciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes

Turquía participó junto con la ONU en la mediación que llevó a Ucrania y Rusia a firmar hace más de un año un acuerdo que facilitaba las exportaciones de grano en el mar Negro

La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, advirtió que los combates escalaron desde que Rusia salió del acuerdo de exportación de grano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió este viernes con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, para debatir, entre otros temas, los riesgos del corredor de granos del mar Negro, una semana después de que saliera el primer carguero de un puerto ucraniano tras la suspensión de la parte rusa del acuerdo de exportación de cereales y en medio de una escalada de los combates."Un encuentro muy importante del presidente Volodimir Zelenski y su equipo, con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. Debatimos los riesgos relacionados con el bloqueo ruso del corredor de granos del mar Negro", comunicó el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, en Telegram.Durante la reunión, celebrada en Kiev, Zelenski expresó su preocupación por la situación en el mar Negro desatada tras la ruptura el 17 de julio del acuerdo que facilitaba la exportación de cereales."Me gustaría examinar los riesgos del bloqueo del mar Negro por parte de Rusia, y también, abordar nuestro corredor de granos y la escasez de granos", precisó, por su parte, el mandatario ucraniano, en un video publicado en Telegram.Durante la reunión con Fidan también se abordaron "muchos asuntos importantes", incluida la "fórmula de paz" propuesta por Ucrania y la cumbre internacional que quiere convocar, agregó Zelenski, según la agencia de noticias Sputnik.El mandatario ucraniano agradeció a Turquía "su apoyo constante y consecuente a Ucrania".El encuentro se produjo luego de que el viernes pasado llegara a Turquía el primer barco carguero que partió de Ucrania tras la suspensión del pacto.El barco Joseph Schulte, que transporta más de 2.000 contenedores, logró cruzar el mar Negro en un contexto especialmente complicado, dado que la seguridad de la zona ya no está garantizada desde que Rusia se retiró del acuerdo.Turquía participó junto con la ONU en la mediación que llevó a Ucrania y Rusia a firmar hace más de un año un acuerdo que facilitaba las exportaciones de grano en el mar Negro.El pacto de alimentos, firmado el 22 de julio de 2022, creó un corredor seguro por el mar Negro que permitió sacar de la zona de conflicto 37 millones de toneladas de granos, incluyendo 725.000 toneladas para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU destinados a la población de Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen.El pacto, extendido varias veces, era considerado vital para evitar una crisis alimentaria en países pobres que dependen de los cereales ucranianos, especialmente de África.Más allá de la ayuda directa a estos países necesitados y la venta a otros en vías de desarrollo en África y Medio Oriente, el desbloqueo a las exportaciones fue clave para bajar los precios mundiales en el trigo, maíz, cebada y aceite de girasol.Según el acuerdo, la ONU se comprometió a suspender las restricciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.Rusia suspendió su participación en el acuerdo con el argumento de que no se cumplían sus condiciones.Desde el 20 de julio, Moscú considera como objetivos militares los barcos que navegan en el mar Negro hacia puertos ucranianos.Si bien el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que no descarta la posibilidad de retomar dicho pacto, esta semana advirtió que para ello es necesario que se cumplan las "obligaciones" con la parte rusa, que reclama menos trabas para enviar su propia mercancía al extranjero.Por su parte, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, advirtió que los combates escalaron desde que Rusia salió del acuerdo de exportación de grano."No se vislumbra un final para esta guerra. De hecho, desde la retirada de Rusia de la Iniciativa del mar Negro el 17 de julio, los combates no han hecho más que intensificarse. Somos testigos de un aumento de las tensiones y las amenazas a la libertad de navegación en el mar Negro", detalló DiCarlo ante el Consejo de Seguridad de la ONU."Solamente el miércoles, como resultado de otro ataque con drones sobre la región de Odesa, se destruyeron 13.000 toneladas de grano", precisó la representante de la ONU.