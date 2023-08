Se entregaron otros siete aliados de Trump en la cárcel de Georgia

La publicista Trevian Kutti publicó su foto policial en las redes sociales /Foto: IG@treviankutti

Cuarta entrega de Trump a la Justicia

Los últimos siete exfuncionarios acusados junto al expresidente Donald Trump de intentar alterar los resultados de elecciones presidendiales de 2020 en Georgia, se presentaron ante el fiscal del distrito de Fulton, Fani Willis, para ser fichados por las autoridades.Con la entrega de estos siete imputados se completa la comparencia de los 19 acusados en la trama, incluido el propio Trump, quien fue fichado y se convirtió en el primer expresidente con una foto policial.Al salir del lugar, Trump negó haber actuado mal, reportó la cadena internacional CNN en Español.La oficina del sheriff del condado informó en un comunicado que se presentaron en el centro penitenciario Trevian Kutti, Robert Cheeley, Jeffrey Clark, Misty Hampton, Michael Roman y Shawn Still y se espera que salgan en libertad bajo fianza.Posteriormente, se presentó Stephen Lee, el último de los 19 imputados, que tenían de plazo hasta este viernes para entregarse en la cárcel, ubicada en la ciudad de Atlanta.Según el escrito de imputación, difundido por la CNN en Español,, estado clave donde el republicano perdió por un estrecho margen contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.Trevian Kutti, expublicista del rapero Kanye West, habría tratado de influir sobre una trabajadora electoral del estado, y Jeffrey Clark habría utilizado sus conexiones como fiscal generar adjunto con el objetivo de darle la vuelta al resultado tras la derrota del republicano.Los abogados de la campaña Michael Roman y Robert Cheeley habrían alentado falsas sospechas de fraude electoral; Shawn Still se hizo pasar por delegado electoral para certificar una falsa victoria de Trump y Misty Hampton, supervisora electoral del condado de Coffee, difundió que las máquinas de votación podían ser manipuladas.Stephen Lee, el último acusado en entregarse, fue imputado por presuntamente haber intentado influir múltiples veces sobre una trabajadora electoral., incluido no utilizar las redes sociales para atacar a los coacusados ​​y testigos del caso.Sin embargo, al salir de su detención de media hora el exmandatario subió su foto a la red social X (ex Twitter) y el mensaje: “Interferencia electoral. ¡Nunca rendirse!” junto con un vínculo a su sitio web, el cual dirige al usuario a una página de recaudación de fondos. Trump no utilizaba esta red desde el 8 de febrero de 2021.La entrega de Trump en Georgia marca la cuarta vez este año que el expresidente se entrega ante funcionarios locales o federales después de que se presentaran cargos penales en su contra, episodios que nunca se habían visto en Estados Unidos antes de 2023.En abril, el expresidente fue fichado en Nueva York por cargos estatales relacionados con un supuesto pago para comprar silencio. En junio, se entregó en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el mal manejo de documentos clasificados.A principios de este mes, Trump fue arrestado en la ciudad de Washington y procesado por los cargos presentados por Smith en su investigación sobre los intentos de anular las elecciones de 2020.Todos esos casos podrían llegar a un punto crítico el próximo año, al mismo tiempo que Trump se postula para volver a ser presidente por el Partido Republicano, cuya interna lidera en los sondeos.