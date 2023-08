La FED podría subir aún más las tasas, ante una inflación que sigue alta

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) / Foto archivo.

“Estamos preparados para subir las tasas aún más de ser apropiado, y tenemos la intención de mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos confiados de que la inflación está moviéndose sustancialmente hacia nuestro objetivo" Jerome Powell

“Si bien la inflación ya bajó de su pico, lo cual es bienvenido, sigue siendo muy alta”, advirtió Powell / Foto archivo.

Estados Unidos creció 2,4% anual en el segundo trimestre, una lectura que sorprendió a los economistas / Foto archivo: AFP.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED),, afirmó este viernes que la entidad monetaria está “preparada” para continuar subiendo las tasas de interés de ser necesario ante una inflación que sigue “muy alta”.“Si bien la inflación ya bajó de su pico, lo cual es bienvenido, sigue siendo muy alta”, advirtió Powell en el simposio anual de banqueros centrales que se desarrolla en la localidad de Jackson Hole, en el Estado de Wyoming.En ese sentido, agregó: “Estamos preparados para subir las tasas aún más de ser apropiado, yhasta que estemos confiados de que la inflación está moviéndose sustancialmente hacia nuestro objetivo (del 2% anual)”.El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) estadounidense registró un incremento deaunque lejos del pico de 9,1% de junio del año pasado.El titular de la FED destacó los avances para bajar la inflación gracias al ajuste monetario y las menores complicaciones en las cadenas de suministro –tras los problemas que trajo la pandemia de Coronavirus-, aunque advirtió que “aún falta un largo camino, pese a las últimas cifras positivas”.“En las próximas reuniones monetarias estaremos en una posición donde, sostuvo en declaraciones citadas por las agencias Bloomberg, DPA y France Press.Entre las cifras que aún están siendo apuntadas por la FED se encuentran los de la inflación subyacente –que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos- y cuyo índice se mostró más persistente que el IPC general.Para Powell, los últimos dos meses del índice núcleo fueron “buenos”, pero aún no sabe hasta qué punto continuarán estas lecturas más bajas.El mercado cree que, en la próxima reunión de septiembre, la FED no hará cambios en las tasas, pero para la de noviembre se encuentra dividido entre quienes creen que las subirá y aquellos que apuestan a que las mantendrá sin cambios nuevamente.La otra duda está en el tiempo que la FED dejará trascurrir para recortar las tasas, una vez alcanzado el máximo en las mismas.y, tras un nuevo incremento de 25 puntos porcentuales el mes pasado, actualmente se encuentran en un rango de entre 5,25% y 5,5%, un máximo desde enero del 2001.Las últimas proyecciones de las minutas de la FED apuntan asin ser necesariamente en la próxima reunión que se desarrollará los días 19 y 20 de septiembre.Powell admitió en su alocución que la economía no se está enfriando al ritmo que la FED esperaba, citando las últimas cifras de actividad y consumo.De hecho,, una lectura que sorprendió a los economistas y que los llevó a comenzar a desechar sus pronósticos de una recesión.“Todo indicio de un crecimiento superior a la tendencia podría poner en riesgo los progresos en materia de inflación y exigir un mayor ajuste monetario”, afirmó.Powell puntualizó que "para llevar la inflación de forma duradera a 2%, será necesario un período de crecimiento económico inferior a la tendencia (actual), así como una moderación de las condiciones del mercado laboral", que sigue con tasas de desempleo muy bajas de alrededor de 3,6%.De todos modos, aclaró que “hacer demasiado poco podría llevar a que la inflación se ancle y restringir aún más la política monetaria con un alto costo en el empleo, mientras que hacer demasiado podría lastimar innecesariamente la economía”.Powell, asimismo,, un tema que fue debatido por académicos en los últimos meses: "Esa seguirá siendo nuestra meta de inflación”, remarcó.