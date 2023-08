Bolsonaro presentó informes bancarios en medio de la investigación por la venta de joyas

Entre los datos incluidos en los extractos se encuentran la venta de vehículos y el reembolso por gastos médicos / Foto: Julián Álvarez

La investigación por las joyas

El expresidente de Brasilpresentó este viernes informes bancarios de los cuatro años que duró su mandato, luego de que la Justicia ordenara levantar el secreto bancario de sus cuentas, en el marco de una investigación sobre un supuestocon la venta de joyas saudíes pertenecientes al patrimonio de la Presidencia.Los abogados del exmandatario aseguraron que éste presentó "de manera voluntaria" los extractos bancarios "a pesar de no existir citación alguna".El objetivo e, declararon Paulo Cunha Bueno y Daniel Tesser.La defensa de Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, solicitó el secreto del "contenido de estos documentos", pero reafirmó que estaban a disposición para cualquier duda que tengan las autoridades a medida que avance el caso, informó el medio local G1, replicado por la agencia de noticias Europa Press.Bolsonaro, remarcaron sus abogados, "siempre se ha mantenido fiel a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad y publicidad, pilares constitucionales que sustentan la administración pública".La presentación de las cuentas del expresidente de ultraderecha llega una semana después de que el juez delordenara levantar el secreto bancario y fiscal de Bolsonaro y de su esposa, la ex primera dama Michelle Bolsonaro.La Policía Federal, que había elevado al tribunal el pedido de los informes, investiga el supuesto desvío de joyas recibidas por la Presidencia para ser vendidas en casas de empeño de Estados Unidos.Bolsonaro quedó en una situación comprometida luego de que uno de sus ex ayudantes, el coronel Mauro Cid, decidiera confesar que vendía joyas entregadas a Brasil porpor orden del exmandatario para pasarle el dinero.Según las investigaciones, los desvíos de joyas comenzaron a mediados de 2022 y terminaron a principios de este año, cuando Bolsonaro, ya fuera de la presidencia, estuvo durante tres meses en Estados Unidos.Por eso, en base a un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, la semana pasada el juez Moraes también pidió levantar el secreto de las cuentas bancarias que Bolsonaro y Cid tengan en aquel país.Una de las joyas fue requerida por el, pero ya había sido vendida en Estados Unidos, para lo cual se movilizó un abogado de Bolsonaro Frederick Wassef quien las recompró para devolverlas.De acuerdo con las normas del Tribunal de Cuentas, los obsequios de Gobiernos extranjeros deben ser incorporados al, el sector de la Presidencia encargado de custodiar los obsequios.