Vanoli: "El ingreso a los Brics abre muchos caminos en comercio y financiamiento"

El, destacó que el ingreso de Argentina a los Brics "abre muchos caminos" en materia de comercio y financiamiento; y consideró queal vínculo con los países de este grupo por parte de la oposición "espantan" y son "un intento claro de desestabilizar"."Creo que lo de los Brics es una excelente noticia porque entrar abre muchos caminos tanto desde el punto de vista de oportunidades de comercio como de potenciar el financiamiento a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)", afirmó Vanoli este viernes en declaraciones a radio AM 750, donde opinó que las críticas por parte de la oposición al ingreso "espantan"."Hablan de salir cuando verdaderamente gran parte del intercambio comercial y del financiamiento argentino depende de los (países de los) Brics.", señaló el ex titular del BCRA y, en sintonía con las expresiones del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patría (UxD), Sergio Massa, señaló que "el propio sector empresario debería considerar el impacto que tendrían sus balances si no comerciáramos con China o Brasil"."Quienes verdaderamente tienen intereses concretos desde lo productivo realmente deben reflexionar sobre el verdadero costo que tendría la propuesta insensata e irracional y, ni hablar de los trabajadores, que vivirían en un país pre-peronista y sin inserción real al mundo", sostuvo Vanoli sobre la plataforma del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier MileiRespecto de la postura del sector empresario de cara a los próximos comicios, Vanoli opinó que hay "dos posiciones bastante nítidas"."Me parece que los sectores del alto empresariado que dependen más del consumo interno y que tienen más actividades en el país entienden que Massa es la mejor opción. En cambio, los sectores de capital más concentrado, que tienen una mayor internacionalización o están más vinculados al sector financiero y las actividades extractivas, tienen más simpatía por las propuestas de ultraderecha", aseveró el expresidente del BCRA durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.Precisamente, Vanoli ironizó que durante el gobierno de Fernández de Kirchner "muchos sectores, incluido el alto empresariado, les fue muy bien en sus balances" pero poseen una "actitud de antiperonismo y antikirchnerismo".Respecto de las próximas medidas que tomará Massa en el Palacio de Hacienda, indicó que aquellas que apunten a la mejora del ingreso son "necesarias de cara a la alta inflación que estamos viviendo"."Creo que ahí Massa, como ministro de Economía, se está jugando como candidato y espero que se consolide un escenario donde se mantenga la actividad económica y se evite un mayor salto en los precios para que la gente pueda votar en un contexto de mayor tranquilidad, viendo con que sectores tendrían seriamente comprometidos su calidad de vida y sus derechos a futuro", concluyó Vanoli.