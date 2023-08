Messi aún aún no debutó en la MLS pero ya es campeón y lleva 10 goles en 8 partidos

El gran desafío de Lío y compañía

Lo que viene para el equipo de Messi

, Los Ángeles FC (V), Kansas City (L), Atlanta United (V), Toronto (L), Orlando (V), New York City (L), Chicago Fire (V), Cincinnati

El astro argentinoafrontará este sábado su primer partido con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) cuando visite a Red Bull Nueva York en la 28va. fecha, con el objetivo deEl partido se disputará desde las 20:30 de Argentina (Apple TV) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un estadio de 25.000 asientos que estarán ocupados para presenciar el estreno del campeón mundial quedesde su debut oficial, el 21 de julio.Cup tras vencer por penales a Nashville en la final. Por la misma vía, el último miércoles, la franquicia de la Florida avanzó a la definición de la US Open Cup luego de eliminar a Cincinnati, el equipo de mejor registro en la MLS.En contraste, Las Garzas redondearon la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas.En la MLS,, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnicoy de los españoles, quienes también le aportaron brillo a la franquicia copropiedad del inglésEl desafío del renovado Inter Miami en la liga estadounidense es. El panorama no es nada sencillo, pues para conseguirlo de modo directo debe ingresar entre los siete primeros de la Conferencia o bien quedar octavo o noveno para jugar una llave reclasificatoria.Actualmenteque cierra Atlanta United y a 14 de los puestos de repechajes ocupados por Chicago Fire y Montreal Impact. La misión supone la necesidad de una racha victoriosa sin pausa hasta el final.Red Bull Nueva York no cuenta con argentinos en su plantel y también pelea por la clasificación a la postemporada. Se encuentra en el undécimo lugar con 29 puntos.Después del partido de este sábado, Inter Miami se medirá con Nashvilley dos veces ante Charlotte (L y V).En medio de ese calendario, los dirigidos por Martino buscarán una nueva consagración en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, que se disputará el 26 de septiembre en Fort Lauderdale.