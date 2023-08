Para Leopoldo Moreau, “crece la resistencia de dirigentes radicales a apoyar a Bullrich"

Foto: Laura Lescano.

La resistencia a acompañar la candidatura de Bullrich viene creciendo entre dirigentes, militantes y votantes del radicalismo. La gota que rebasó el vaso de sus divagues economicos son sus disparatadas declaraciones sobre el ingreso a los Brics. Ni Bolsonaro se animó a retirarse — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) August 25, 2023

La incorporación de Argentina a los Brics

El diputado nacional(Frente de Todos) afirmó que “está creciendo” entre dirigentes, militantes y votantes del radicalismo “la, que se impuso en la competencia interna a Horacio Rodríguez Larreta, en las PASO del 13 de agosto.“La resistencia a acompañar la candidatura de Bullrich viene creciendo entre dirigentes, militantes y votantes del radicalismo”, aseguró Moreau este viernes en su cuenta oficial de la red X, exTwitter, y remarcó quePor eso, Moreau remarcó que “ni (el ex presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro se animó a retirarse” de ese bloque y, sobre la objeción por la presencia de Irán, el dirigente de origen radical dijo que “hay que recordarle a Bullrich que, con ese país, la Argentina, incluido el gobierno de su jefe Mauricio Macri, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales hasta el día de hoy”.con la decisión de –el ex presidente- Arturo Illia de venderle directamente trigo a China en 1965 cuando ese país ni siquiera tenía relaciones con Estados Unidos o con la decisión del ex presidente –Raúl- Alfonsín de promover el Mercosur”, señaló.“Se viene la rebelión en la granja”, vaticinó Moreau, sobre la interna en Juntos por el Cambio, con respecto a la relación entre los radicales y el PRO.Este jueves fue anunciada la incorporación de la Argentina a partir del 1 de enero de 2024 al grupo de economías emergentes Brics -que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica-, una decisión considerada "histórica" por las naciones miembros del bloque y que representa para el país "un nuevo escenario y una oportunidad" geopolítica y comercial, aseguró el presidente Alberto Fernández.Al respecto, al conocerse la noticia, Patricia Bullrich señaló: “Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a Brics”, al hablar ante el Consejo de las Américas, reunido en el hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires.Además, desde Juntos por el Cambio rechazaron el ingreso a los Bric por la presencia de Irán y de Rusia.